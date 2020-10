RIGENERAZIONE URBANA, DALLA REGIONE IN ARRIVO RISORSE PER CANTAGALLO E VAIANO

VALBISENZIO. Liquidate le risorse ai Comuni che hanno avviato i progetti. Sono 17 le amministrazioni comunali a cui andranno in tutto 6 milioni e 600mila euro per 20 interventi totali

Il programma di finanziamento della Regione degli interventi di riqualificazione del tessuto urbano rivolto ai comuni delle aree interne della Toscana è passato alla fase operativa. Verificato infatti l’avanzamento dei 20 progetti finanziati nel novembre scorso per un importo pari a 6 milioni e 600mila euro si è proceduto all’impegno delle risorse per i 17 Comuni ammessi a finanziamento e alla liquidazione dell’anticipo per l’annualità in corso.

Gli interventi finanziati mirano non solo a recuperare aree con criticità e immobili abbandonati o sottoutilizzati, a favorire la mobilità sostenibile e rendere più attrattivo il territorio, anche attraverso la valorizzazione delle economie locali, ma concorrono anche all’attuazione della strategia per le aree interne, attraverso azioni di contrastare all’abbandono dei territori interni e montani della Toscana

Tra i comuni che usufruiranno del contributo regionale figurano anche Cantagallo (Po) per il recupero del Borgo di Fossato con sistemazione degli spazi pubblici e Vaiano (Po) con la realizzazione di un parcheggio pubblico in loc. La Briglia.

[hagge — toscana notizie]