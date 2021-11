RILASCIO NUOVE CONCESSIONI AGLI AMBULANTI: I COMUNI PERCHÈ NON INTERVENGONO?

L’intervento del presidente Assidea Alessio Pestelli: “Chiediamo alla Regione Toscana di vigilare”

“Sollecitiamo i Comuni che ancora non lo hanno fatto, e in Toscana sono ancora troppi, a procedere con il rilascio delle nuove concessioni agli ambulanti. Nella nostra regione, tra le poche in Italia, abbiamo una legge che consente di farlo e ci chiediamo cosa stiano aspettando le Amministrazioni locali a farlo”.

Così Alessio Pestelli, presidente di Assidea, l’Associazione di tutela per gli operatori di mercato su area pubblica interviene sul tema del rilascio delle nuove concessioni agli ambulanti.

La Regione Toscana con la sua legge 16/2019, tra le poche in Italia, era già un pezzo avanti e già avevo previsto il rinnovo con verifica dei requisiti, per una durata di 12 anni, delle concessioni in scadenza.

La possibilità era stata poi confermata dallo Stato a maggio 2020, con il decreto legge n.34. “Sul rispetto della legge chiederemo alla Regione Toscana di tenere alta la guardia e di vigilare perché in brevissimo tempo si arrivi al rinnovo da parte dei Comuni ad oggi ancora inadempienti”.

