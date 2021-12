rimborsi. 250 EURO PER I PASSEGGERI DEL VOLO IN RITARDO ALGHERO PISA

Il volo con la compagnia aerea Ryanair ha riportato un ritardo di oltre quattro ore

FIRENZE. Disagi per i passeggeri aerei, che, ieri, domenica 26 dicembre, di rientro dalle festività natalizie, hanno preso il volo Alghero Pisa con la compagnia aerea Ryanair. Il volo FR9927, infatti, ha riportato un ritardo consistente di oltre quattro ore, raggiungendo la Toscana solamente nella nottata.

Il volo, infatti, doveva partire alle 18, ma è partito solamente alle 22, con un arrivo della propria meta desiderata solamente in tarda serata. Per il disservizio, però, i passeggeri aerei possono ottenere una compensazione pecuniaria di 250 euro, grazie al lavoro di Italia Rimborso, in applicazione del Regolamento Comunitario.

