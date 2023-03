RINNOVATA LA COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA DI PRATO E FONDAZIONE PARSEC

La visita del presidente Calamai al Museo di Scienze Planetarie

PRATO. Si è rinnovata la collaborazione tra la Provincia di Prato e la Fondazione Parsec (Parco della Scienza e della Cultura), in relazione a quelli che sono i locali del Museo di Scienze Planetarie.

Nello specifico, si è proceduto al rinnovo per 2 anni del contratto di comodato d’uso gratuito che destina parte dei locali di proprietà della Provincia al Museo, situato in via Galcianese. Si tratta di uno spazio di 816 metri quadrati che accoglie al suo interno il Museo di Scienze Planetarie, unico Museo in Italia interamente dedicato alla planetologia.

Contemporaneamente è stato rinnovato per 2 anni il comodato d’uso gratuito del patrimonio minerario e meteoritico che l’Ente ha messo a disposizione del Museo per promuoverne il valore.

A seguito della rinnovata collaborazione, il presidente Simone Calamai ha fatto visita al Museo di Scienze Planetarie, cogliendo l’occasione per avviare una riflessione, insieme al Direttore Marco Morelli, su quelli che saranno gli scenari di sviluppo futuri dell’attività del museo e più in generale del Parsec stesso.

“Quello accolto all’interno del museo è un patrimonio scientifico straordinario per la nostra Provincia – ha dichiarato il presidente Simone Calamai – una mostra di grande bellezza a livello di meteoriti e di minerali, che rappresenta un fiore all’occhiello della realtà pratese, ma anche un’occasione propizia per attrarre visite e turismo, contribuendo a promuovere una sempre maggiore conoscenza del nostro territorio”.

[elci — provincia di prato]