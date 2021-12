RINNOVATO IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI PRATO

Affluenza al 85,7%. Ecco i nuovi consiglieri

PRATO. Sabato 18 dicembre, si sono tenute le votazioni per il rinnovo del consiglio della Provincia di Prato. Il seggio per il voto è rimasto aperto dalle 8 alle 20 presso la sede della Provincia a palazzo Banci Buonamici.

Trattandosi di elezioni di secondo grado hanno potuto votare tutti i sindaci ed i consiglieri comunali in carica nei sette Comuni della Provincia di Prato. Alle ore 18:00 si era recato a votare già il 70% degli aventi diritto, ovvero 83 dei 119 elettori. Alla chiusura delle urne l’affluenza si è attestata sull’85,7%: nell’intera giornata ovvero si sono recati a votare 102 elettori su 119.

Tre le liste che avevano presentato candidati: due di centrodestra, “Uniti per Prato” e “Insieme per la Provincia di Prato”, con cinque candidati ciascuna, e una di centrosinistra, “Centrosinistra per la Provincia di Prato”, composta da dieci candidati.

Per Uniti per Prato è stata eletta Eva Betti (non eletti Mirko Lafranceschina, Elena Salimbeni, Gualberto Seri, Leonardo Soldi )

Per Insieme per la Provincia di Prato sono stati eletti Diletta Bresci e Tommaso Cocci (non eletti Stefano Chiti, Francesca Storai, Eleonora Torrini)

Per Centrosinistra per la Provincia di Prato sono stati eletti: Monia Faltoni, Matteo Missori, Costanza Pacinotti, Federica Palanghi, Anica Romagnoli, Paola Tassi, Paola Vettori (non eletti: Broccolo Giuseppe, Manuel Fava, Giulio Gigliotti)

Ciascun elettore ha espresso un voto che è stato ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui è sindaco o consigliere comunale. Oltre a quello per la lista, ciascun elettore poteva esprimere anche un voto di preferenza per un singolo candidato alla carica di consigliere provinciale. Anche in questo caso il valore del voto era ponderato.

“Faccio i miei più sinceri complimenti ai nuovi consiglieri eletti – ha commentato il presidente della Provincia di Prato, Francesco Puggelli, che si è recato alle urne intorno alle 19:00 – ci aspetta un anno importante, con l’imminente riforma del Testo Unico degli Enti Locali ci auguriamo che le Province affermino il ruolo cruciale che hanno con più forza e potere decisionale. Inoltre abbiamo molti progetti in cantiere o in partenza e sarà fondamentale lavorare bene a livello di consiglio. Ci tengo a ringraziare i consiglieri uscenti per il supporto e l’impegno dimostrato in questi anni di proficua collaborazione”.

I risultati definitivi potranno essere consultati sul portale dedicato alle elezioni provinciali sul sito web della Provincia di Prato.

[provincia di prato]