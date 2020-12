RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO: PUBBLICATO IL BANDO PER LA ROTTAMAZIONE DI POSTI

Gli ambulanti interessati devono presentare le domande entro il 12 dicembre

PISTOIA. È stato pubblicato ieri, sabato 5 dicembre, sul sito internet del Comune (https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio) il bando per la rottamazione di posteggi del mercato storico di Pistoia nell’ottica di una sua valorizzazione e riqualificazione.

L’avviso prevede la possibilità di accedere alla rottamazione per coloro che occupano i posteggi in piazza del Duomo e nelle vie limitrofe e in piazza dello Spirito Santo, secondo la configurazione precedente alla revisione attuata per il Covid-19.

Ogni posteggio rottamato potrà ricevere dall’Ente un contributo di 3.500 euro per i posteggi del mercoledì e 4.500 euro per quelli del sabato. Tale differenza è motivata dal fatto che il mercato del sabato registra più affluenza e pertanto la redditività è maggiore. Inoltre il sabato è anche il giorno in cui, in vari periodi dell’anno, si concentrano spettacoli o altri tipi di manifestazione che necessitano di spazi occupati dai banchi e comportano quindi loro parziali spostamenti.

«L’obiettivo dell’Amministrazione – spiega l’assessore allo sviluppo economico Gianna Risaliti — è riqualificare e valorizzare le aree mercatali previste nel Piano del commercio. Questo nuovo bando per la rottamazione è la continuazione di quanto già fatto nel corso del 2019, a conferma della scelta già compiuta dall’Amministrazione comunale di arrivare a una migliore fruibilità del mercato cittadino».

Gli interessati devono presentare la domanda al Comune solo tramite pec, posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it entro sabato 12 dicembre, utilizzando il modello predisposto e i relativi allegati. Il bando e la domanda possono essere reperiti sul sito istituzionale, nella sezione ‘Commercio’ (https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio). Per ulteriori informazioni e chiarimenti scrivere all’indirizzo annona@comune.pistoia.it.

[comune di pistoia]