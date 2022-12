RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: AL VIA GLI INTERVENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE

Sono in corso i lavori a palazzo Montemagni e a breve partiranno alla palestra Pertini. Intanto si è concluso l’intervento alla scuola dell’infanzia Alice di Badia a Pacciana

PISTOIA. Hanno preso il via da palazzo Montemagni i lavori di riqualificazione energetica sul patrimonio del Comune di Pistoia. In questo edificio in via XXVII Aprile sono presenti gli uffici tributi, lavori pubblici, infrastrutture e centro elaborazione dati distribuiti in circa 45 locali. L’intervento dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. Per non interrompere le attività dell’Ente, i lavori sono realizzati a rotazione, ed in orari di minore presenza del personale negli uffici, per ridurre al minimo i disagi.

L’intervento riguarda la sostituzione di 206 corpi illuminanti al neon con lampade fluorescenti a led, per un risparmio di 8.400 euro all’anno. Inoltre saranno sostituite le lampade di emergenza. Con l’intervento si raggiunge un maggiore comfort visivo, grazie a una migliore illuminazione degli ambienti per i dipendenti del Comune. I prodotti utilizzati sono certificati nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Inoltre, nei prossimi giorni, nella palestra Pertini saranno sostituiti i proiettori agli ioduri metallici con fari a led, mentre nelle scorse settimane si è concluso l’intervento di efficientamento energetico nella scuola dell’infanzia Alice di Badia a Pacciana. Anche in questo caso sono state cambiate tutte le luci al neon con quelle a led.

«Di pari passo alla riqualificazione della pubblica illuminazione con l’accordo appena siglato con Hera — dichiara l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini —stiamo procedendo con gli elettricisti del Comune, secondo una programmazione totalmente interna ai nostri Cantieri comunali, al rinnovo dei punti luci in alcuni edifici che fanno parte del patrimonio comunale, consentendo non solo di adeguarsi all’attuale normativa in materia di efficientamento energetico, ma anche di ottenere un’importante riduzione dei consumi, con conseguente taglio alla spesa».

I lavori sono progettati e programmati dal reparto elettricisti del Cantiere comunale per una spesa complessiva di 33.000 euro che garantirà un risparmio energetico del 50% ed una riduzione dell’attività di manutenzione dell’illuminazione del 90% almeno per i prossimi 5 anni. Infatti rispetto all’illuminazione tradizionale che rende necessaria la sostituzione delle lampade più spesso, l’utilizzo di quelle a led permette una durata maggiore, diminuendo così gli interventi di sostituzione.

