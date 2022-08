“RISANATA” LA SPES, LA SOCIETÀ CHE GESTISCE IN PROVINCIA GLI ALLOGGI ERP

In forte diminuzione gli alloggi sfitti per carenza di manutenzione. Domani la conferenza stampa

PISTOIA. Dopo un lungo e difficile percorso giuridico e di ristrutturazione aziendale, la società Spes, partecipata da tutti i Comuni della provincia di Pistoia, che gestisce circa 2300 alloggi erp (popolari) in tutti e 20 i Comuni della provincia, ove abitano circa 6000 persone, è stata risanata.

Il bilancio 2021 ha chiuso ampiamente in utile e la società intende annunciare come si è arrivati al risanamento e quali sono le azioni per i prossimi 3 anni in un apposita conferenza stampa che si terrà venerdì 12 agosto p.v., alle ore 11,30 presso la sede Spes in Pistoia, via del Villone n. 4.

“Mi permetto di anticipare — scrive l’avvocato Riccardo Sensi — che la prima azione sarà la forte diminuzione del numero degli alloggi sfitti per carenza di manutenzione (ad oggi pari a 240 unità)”.