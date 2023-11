rischio idrogeologico. MAZZETTI (FI), BENE ANAC, ORA ATTIVARSI PER COLMARE VUOTI INFRASTRUTTURALI SUI TERRITORI

Oltre 9 mila progetti non realizzati

PRATO. “Questo è il ruolo che Anac dovrebbe svolgere: vigilanza e controllo. La notizia, diffusa in questi giorni, sugli oltre 9 mila progetti contro il rischio idrogeologico non realizzati è determinante per agire e legiferare meglio. Ringrazio Anac e il Presidente Busia: questo è materiale estremamente prezioso, che può orientare tutti gli attori del processo a intervenire nel modo migliore, ripianando il deficit di impianti e infrastrutture contro il rischio, soprattutto nei territori più fragili.

Queste ultime alluvioni, in Toscana ed Emilia-Romagna, hanno fatto emergere quanto da anni dichiaro: adesso è giunto il momento di agire velocemente. È talmente importante ciò che Anac ha rivelato che mi sono subito attivata per approfondimenti e azioni in merito. Il rischio idrogeologico colpisce tutti: ci vuole un’azione complessiva e ben coordinata, partendo da una mappatura dei territori e delle zone critiche”.

Lo dichiara Erica Mazzetti, deputato, membro commissione ambiente e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia.

