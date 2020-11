ristorazione da asporto. PARZIALE SOSPENSIONE DELLA ZTL IN DUE FASCE ORARIE

Apertura al traffico veicolare senza distinzione di categorie esclusivamente dai varchi di via della Madonna e via Palestro dalle 11 alle 14.30 e dalle 18 alle 22

PISTOIA. Per agevolare il servizio di ristorazione da asporto degli esercizi commerciali all’interno della Zona a Traffico Limitato, del Comparto Sala e dell’Area Pedonale Urbana, il Comune di Pistoia ha deciso di procedere alla parziale sospensione della ZTL e all’apertura al traffico veicolare senza distinzione di categorie esclusivamente dai varchi di via della Madonna e via Palestro. Per gli altri ingressi permangono le attuali regole e limitazioni.

Tale disposizione ha validità da ieri venerdì 13 novembre, fino al 31 gennaio o comunque per tutto il periodo in cui rimarranno in vigore le limitazioni stabilite dal Dpcm del 3 novembre, comprese eventuali proroghe.

Nello specifico, il transito sarà permesso a tutti i veicoli nelle fasce orarie tra le 11 e le 14.30 e tra le 18 e le 22, soltanto dagli ingressi con controllo telematico in ZTL da via della Madonna e da via Palestro.

Inoltre, è stata istituita la sosta con disco orario 30 minuti negli stalli di sosta libera in ZTL per i non possessori di tagliando ZTL, CS e APU nelle fasce orarie tra le 11 e le 14.30 e tra le 18 e le 22.

Intanto nei giorni scorsi, per agevolare la sosta delle auto in prossimità delle abitazioni e permettere a chi si trova in quarantena di rimanere a casa evitando spostamenti, l’Amministrazione comunale ha provveduto a sospendere i divieti di sosta per pulizia meccanica e spazzamento delle strade sia in centro che in periferia.

Fino al perdurare delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 definite dal Governo, il servizio di spazzamento e pulizia meccanica delle strade continuerà a essere garantito da Alia Servizi Ambientali SpA con l’ausilio dei soffioni.

[comune di pistoia]