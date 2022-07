RITORNA “MONTEMURLO SOTTO LE STELLE”, UNA GRANDE FESTA PER FAMIGLIE TRA SHOPPING, DIVERTIMENTO E CIBO DI STRADA

L’appuntamento, dopo due anni di stop, è per mercoledì 13 luglio in via Montalese e via Rosselli. Dodici i camioncini con il cibo di strada e settanta gli stand, compresi i commercianti di Montemurlo centro

MONTEMURLO. Dopo il successo di A spasso con l’Oste e Mulino in festa anche Montemurlo centro si prepara per la sua grande festa in strada dell’estate con animazioni, musica e negozi aperti fino alla mezzanotte. Mercoledì 13 luglio, dalle ore 19 in poi, dopo lo stop di due anni imposto dalla pandemia, ritorna Montemurlo sotto le stelle, la manifestazione promossa dal Comune di Montemurlo, Pro-loco Montemurlo insieme ai commercianti. Via Rosselli e via Montalese per una sera saranno chiuse al traffico e si potrà vivere la città a pieno tra buon cibo, musica e shopping.

«Ci tenevamo ad avere una stagione estiva con iniziative che consentissero di vivere il territorio al 100% con momenti di svago, socialità e divertimento. — sottolinea il sindaco Simone Calamai — Non ho dubbi circa la riuscita della manifestazione, una festa che ha il merito di unire la comunità e promuovere il commercio locale. Una bella festa per promuovere Montemurlo a tutto tondo».

Anche l’assessore alla cultura e promozione del territorio, Giuseppe Forastiero, nota un nuovo trend: «Quest’anno abbiamo rilevato con piacere che c’è una nuova voglia di partecipazione tra i cittadini, molto più che in pre-pandemia. Non solo un grande successo di pubblico per A spasso con l’Oste e Mulino in festa ma anche per tutti gli altri eventi ludici e culturali promossi dal Comune, che denotano come le persone abbiano voglia di stare insieme e vivere il territorio».

A Montemurlo sotto le stelle si potrà cenare scegliendo tra dodici proposte gastronomiche con i truck di street food, i camioncini del cibo di strada che offriranno dagli arrosticini abruzzesi, alle crepes, a tanti gustosi panini. In tutto sono settanta gli stand, compresi quelli allestiti dai commercianti del centro di Montemurlo, sei i punti musica che allieteranno il percorso della festa tra la via Montalese e la via Rosselli e una street band che girerà tra le varie strade.

Tra gli altri in via Rosselli si potrà ascoltare la Cover band di Freddie Mercury e il coro gospel Black & White, il dj Maurizio, il Trio Stomp, mentre in via Montalese si troveranno il Duo di Picche e la Som, la scuola di musica di Nicola Votino che darà anche la possibilità ai partecipanti di esibirsi grazie all’angolo karaoke.

«Aggregazione e socializzazione sono le nostre parole d’ordine – dice il presidente della Proloco, Lorenzo Scrozzo — Montemurlo sotto le stelle sarà una serata per tutti, capace di far vivere in territorio e il commercio locale. Momenti di aggregazione che, abbiamo notato con piacere, richiamano tante persone anche dai comuni limitrofi e confermano la validità di una formula semplice, ma che conquista: buon cibo, musica, negozi aperti e socialità».

La Pro-loco Montemurlo inoltre proprio ieri, domenica 10 luglio, a Foiano della Chiana è stata premiata in occasione della Giornata nazionale delle Pro Loco. Il riconoscimento che è andato a Lorenzo Scrozzo come presidente più giovane delle Pro-loco della provincia di Prato. Il consiglio della Pro-loco Montemurlo, oltre a Scrozzo, è formato da quattro donne su sette consiglieri e l’età media dei componenti del consiglio è di circa 35 anni. Alla premiazione era presente Massimo Pieri, consigliere regionale con delega alle Pro-loco.

VIABILITÀ– Per consentire lo svolgimento della manifestazione, mercoledì 13 luglio entreranno in vigore alcune limitazioni al traffico. In particolare dalle ore 15 di mercoledì 13 luglio fino alle ore 1 di giovedì 14 luglio 2022 scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati in via Fratelli Rosselli (tratto compreso tra via Barzano e via Montalese); in via Montalese (tra via Scarpettini e via Fratelli Rosselli- via Matteotti); in via Matteotti (tra via Montalese e via Fratelli Cervi); in piazza Donatori di sangue; in via Indipendenza (tra via Matteotti e via Garibaldi). Inoltre dalle ore 18 di mercoledì 13 luglio alle ore 1 di giovedì 14 luglio 2022 sarà vietato transitare in via Fratelli Rosselli (tratto compreso tra via Barzano e via Montalese); in via Montalese (tra via Scarpettini e via Fratelli Rosselli – via Matteotti); in via Matteotti (tra via Montalese e via Fratelli Cervi) e in piazza donatori di sangue. In queste strade sarà consentito il passaggio, dalle ore 18 alle ore 20, ai soli veicoli individuati dall’organizzazione ed a quelli degli allestitori degli stand.

Dalle ore 18 di mercoledì alle ore 1 del giovedì in via Indipendenza (tratto compreso tra Via Matteotti e Via Garibaldi) sarà attiva l’inversione del senso di marcia. Inoltre nello stesso orario scatterà il divieto di transito, eccetto i veicoli intestati ai residenti in entrata e in uscita, in via Carducci (tratto compreso tra Via Pascoli e Via F.lli Rosselli); in via Toscanini, via Rubicone, via D. Alighieri (tratto compreso tra via Grandi e via F.lli Rosselli); via Fratelli Buricchi, via Menotti, via del Ragno (tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Pacinotti). Infine, scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta via Toscanini civici pari e via Alighieri (tratto compreso tra via grandi e via Fratelli Rosselli) civici pari.

[masi— comune di montemurlo]