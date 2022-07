RITORNO IN BIANCOAZZURRO PER ANDREA FONTANELLI

La A.C. Prato ha ingaggiato per la terza volta il portiere Andrea Fontanelli, classe 1996

PRATO. La A.C. Prato comunica di aver ingaggiato il portiere Andrea Fontanelli, classe 1996. Per Andrea si tratta della terza avventura in biancoazzurro dopo le stagioni 2018/2019 e 2020/2021.

In serie D ha indossato anche le maglie di Ghivizzano, Lucchese e Ponsacco.

Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Livorno nel campionato di Eccellenza.

Ad Andrea un grande in bocca al lupo per il suo ritorno in biancoazzurro.

