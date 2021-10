RIUNITI A PISTOIA GLI STATI GENERALI DELLA SALUTE

Il consigliere regionale Fratoni: “É stata una giornata di dibattito e confronto per capire le direzioni future della sanità sul territorio e in Toscana”

PISTOIA. È stato un pomeriggio intenso e ricco di interventi quello che ha visto arrivare la discussione sugli Stati Generali della Salute, promossi dal Gruppo Pd in Consiglio Regionale, a Pistoia.

«Per questo desidero, innanzitutto, ringraziare tutti coloro – moltissimi — che hanno partecipato portando i propri contributi: sindaci ed istituzioni passando per sindacati, associazioni, mondo del volontariato e del terzo settore, medici ospedalieri e di medicina generale – ha spiegato la consigliera regionale del Partito Democratico, Federica Fratoni, e membro della Commissione Sanità che ha organizzato l’evento al “Nursery Campus” di via Bonellina –

Interventi e consigli che sono finiti nell’agenda del presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni, che insieme ai colleghi sta portando avanti un lavoro preciso e capillare in tutti gli angoli della Toscana.

Gli Stati Generali sono un percorso di partecipazione profonda che consegna adesso nelle nostre mani un patrimonio fondamentale per verificare e rendere attuale il modello della sanità in Toscana: inizialmente doveva essere un passaggio di valutazione degli effetti della riforma del 2015. Adesso, in un contesto modificato da un lato dalla pandemia e dall’altro dalle opportunità del PNRR, siamo consapevoli di dover definire e realizzare la sanità del futuro».

«Durante il pomeriggio sono stati affrontati vari temi ed argomenti ma ne individuo cinque che ritengo predominanti – ha proseguito la consigliera — Il primo è l’organizzazione su tre aziende sanitarie, un modello che ha garantito al sistema di reggere durante l’ondata pandemica: ci sono sicuramente correttivi da fare ma questa realtà rappresenta, oggi, un punto di valore.

Il secondo aspetto è quello dell’innovazione e della digitalizzazione per far fare un salto di qualità sulla fruibilità dei servizi al cittadino, in special modo per le aree interne come la montagna pistoiese.

Il terzo punto è il rapporto con i medici di medicina generale, indispensabili per sviluppare l’assistenza territoriale, nonché l’integrazione socio-sanitaria, con il ruolo strategico delle Società della Salute.

Il quarto è quello dell’emergenza/urgenza con una riflessione aperta per rendere il sistema sempre più efficiente ed efficace, consapevoli del fatto che in Toscana abbiamo assolto anche alla funzione di protezione civile, durante i mesi più duri di convivenza col Covid-19, con la presenza a Pistoia della Centrale Cross.

Infine, ma non certo per ultimo, il ruolo del terzo settore: la Toscana è l’unica regione in Italia che ha fatto una apposita legge ma la sfida più grande è quella di sviluppare il tema della co progettazione offrendo risposte alle istanze della comunità».

«Nelle prossime settimane – ha concluso Federica Fratoni – vorrò fare un approfondimento puntuale anche sul “Cosma e Damiano” di Pescia e sul “Pacini” di San Marcello affinché la fotografia della sanità rete pistoiese sia completa ed esaustiva».

