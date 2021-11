RIVIVE L’AMARO SAN JACOPO

Giovedì 2 dicembre presso Valiani 1831 la presentazione ufficiale del liquore “figlio dell’antica ricetta di Renato Bartolini”

PISTOIA. Si sapeva che qualcosa bolliva, anzi macerava in pentola! Adesso che è stato imbottigliato è pronto per essere assaggiato… Stiamo parlando dell’Amaro San Jacopo!

Non tutti se lo ricordano forse, ma è un liquore figlio dell’antica ricetta che oggi rivive grazie a Francesco Innocenti, per tutti Cecco del Gargantuà, nipote di Renato Bartolini, “padre creatore” di quell’antica miscela.

Oggi l’amaro sarà di nuovo disponibile in bottiglia pronto per essere degustato o acquistato.

Il prodotto sarà presentato ufficialmente il prossimo giovedì presso uno di quei locali storici che lo hanno sempre tenuto a disposizione per i propri clienti, Valiani 1831. Subito dopo la conferenza stampa, aperta a tutti i giornalisti, sarà possibile partecipare ad un aperitivo a tema. Infatti con l’occasione ci saranno anche dei drink a base di San Jacopo ideati da Cecco. Una degustazione che si preannuncia come l’opportunità per un tuffo nel passato tra memoria, identità e cultura pistoiese ma che va oltre. Infatti la bottiglia che Francesco ha desiderato realizzare non è prettamente provinciale come la bottiglia storica, che vedeva la rappresentazione di piazza Duomo, ma si preannuncia diversa: nettamente più innovativa!

Curiosi? Non vi resta che presentarvi, rigorosamente muniti di green pass, il prossimo giovedì 2 Dicembre dalle ore 18 in poi, nella meravigliosa cornice di Valiani 1831. Quello in centro in via Cavour, quello storico quello originale!

[pagnini – valiani 1831]