RIVOLUZIONE CIATT PRATO: MERCATO CALDO PER LA SECONDA STAGIONE IN SERIE A1 FEMMINILE

Fra i volti nuovi spicca Giorgia Piccolin, pluricampionessa italiana e titolare della nazionale

PRATO. Secondo anno consecutivo nella massima serie femminile per il Ciatt Prato. Dopo la stagione scorsa da matricola in serie A1, conclusasi con il sorprendente approdo ai play off scudetto e la finale di Coppa Italia, la società pratese si appresta ad affrontare la sua seconda stagione nel campionato più importante di tennistavolo a livello italiano.

Il Ciatt, confermato in panchina il tecnico forlivese Alberto Vermiglio, ha rivoluzionato la squadra con le partenze di Barani, Corburean e Wenling e con Stefanova che è tornata a Castel Goffredo e che, caso strano del destino, proprio col suo vecchio team pluricampione, potrebbe arrivare a Prato da avversaria in apertura di stagione, domenica 1 ottobre alla Palestra Le Badie.

Rimane invece al Ciatt per la terza stagione la capitana Chiara Colantoni e va segnalato l’arrivo dell’esperta polacca Magdalena Sikorska, lo scorso anno in forza part-time al Norbello. Il colpo di mercato è però l’gaccordo raggiunto con la titolare azzurra Giorgia Piccolin, atleta del Gruppo Sportivo Esercito, già quattro volte campionessa italiana.

Quella che partirà in autunno sarà una serie A1 differente da quella della passata stagione. Con la rinuncia della Bagnolese il campionato sarà composto soltanto da sei squadre e la Federazione ha deciso di disputare una sorta di NBA del Tennistavolo, bloccando le retrocessioni. Visto l’alto livello delle atlete, si prospetta quindi un campionato senza patemi di classifica per le partecipanti e con tante partite che promettono di regalare spettacolo.

“Ringrazio la società ed il presidente Fabio Bianchi per il prosieguo della nostra collaborazione dopo una prima stagione difficile, ma anche incredibilmente soddisfacente, culminata col terzo gradino della classifica assoluta per società – commenta il tecnico Vermiglio —. Mi dispiace aver perso atlete di valore, ma nel tennistavolo questi cambiamenti sono abbastanza nella norma. Conoscerò una nuova giocatrice, la polacca Sikorska, e sono felicissimo della decisione di Giorgia Piccolin di far parte del team.

La conosco sin da bambina. Credo che dopo 5 anni di attività all’estero potrà mettere a frutto l’esperienza accumulata in Bundesliga in un campionato di alto livello come il nostro: in questa stagione per lei c’è in ballo anche la qualificazione olimpica a Parigi.

Una stagione diversa perché non ci sarà nulla da perdere, quindi solo il piacere di ben figurare e dare il meglio di noi”.

La rosa del Ciatt Prato è completato dalle ragazze che faranno parte della seconda squadra di serie A2: Caterina Angeli, Emilia Manukyan ed Irene Moretti, tutte nuove arrivate assieme a Yana Timina e al tecnico, Svetlana Polyakova.

[montaleni — ciatt]