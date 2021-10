Romanzi salvati in Lazzerini

Il primo appuntamento domani giovedì 28 ottobre alle 21 in sala conferenze (ingresso da via Santa Chiara 24). Nel primo incontro Laura Del Lama ci parlerà di “Ritratto in piedi” di Gianna Manzini, dedicato alla figura del padre

PRATO. All’interno delle iniziative di Un autunno da sfogliare organizzate dalla Biblioteca Lazzerini, giovedì 28 ottobre alle 21 si terrà in sala conferenze (con ingresso da via Santa Chiara) il primo appuntamento del ciclo Romanzi salvati, tre incontri a cura della scrittrice Laura Del Lama, su tre romanzi del ‘900 italiano incredibilmente attuali, tutti e tre vincitori di premi prestigiosi (Campiello, Strega, Stresia) eppure dimenticati.

Tre romanzi che narrano una identità femminile che nessuno ha più il coraggio di raccontare: donne ruvide, meravigliosamente imperfette, aggrappate ad una quotidianità a volte sfiancante, quella della vita di tutti i giorni. Sono le nostri madri, le nostre sorelle, le nostre amiche: rivoluzionarie per la loro normalità.

Laura del Lama, autrice di Non so dove ho sbagliato (Cult, 2008) e di A cosa servono gli occhi (Noripios, 2017) racconterà tre grandi scrittrici della letteratura italiana, Gianna Manzini, Marise Ferro e Mariateresa Di Lascia, attraverso i loro libri, troppo presto dimenticati, troppo poco conosciuti.

Nel primo incontro di giovedì 28 si parlerà del romanzo di Gianna Manzini Ritratto in piedi (Mondadori, 1971), un testo autobiografico dove la scrittrice, originaria di Pistoia, si avventura in un ritratto sofferto del padre, anarchico militante, e racconta il loro rapporto. Vincitore del Premio Campiello nel 1971, questo romanzo è senz’altro la più intima e viscerale tra tutte le opere della scrittrice.

Negli incontri successivi si parlerà di Passaggio in ombra di Mariateresa Di Lascia (il 4 novembre alle 21) e di La sconosciuta di Marise Ferro (11 novembre).

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti distanziati esibendo il green pass.

Info: tel. 0574 1837800–7828

lazzerini@comune.prato.it

Tutto il programma di Un Autunno da sfogliare su: www.sistemabibliotecario.prato.it

