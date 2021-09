rosolio itaGliano. C’È QUALCOSA DI NUOVO OGGI NEL SOLE, ANZI D’ANTICO: IO VIVO ALTROVE, E SENTO CHE SONO INTORNO NATE LE VIOLE…

Il titolo è di Giovanni Pascoli (L’aquilone) e non può essercene uno più adatto perché questo settembre 2021 brilla delle certezze di un mondo nuovo: la marcia della giustizia ha aperto gli orizzonti dell’universo. E in terra sono arrivate la trasparenza, la legalità, il rispetto della legge, una magistratura sicuramente terza e imparziale. L’amore e la ragione hanno fatto sparire l’odio. D’ora in poi nessuno finirà più agli arresti domiciliari solo per aver chiesto alla procura di Pistoia di indagare sui traffici sporchi dei Comuni della Piana…

PER AFFERMAR GIUSTIZIA ASSAI COMBATTO:

ORGANIZZO UNA MARCIA E HO BELL’E FATTO!

IN EFFETTI stamattina mi sono alzato con la netta percezione che il mondo fosse completamente diverso e migliore. E soprattutto ho capito che la realtà era improvvisamente mutata.

Mi sono interrogato perché, come vogliono i radical di tipo correct e/o Speranza-Cirinnà, ogni giorno io “lavoro su me stesso” per migliorare le mie performances di socializzazione.

Mi sono chiesto: cosa può aver compiuto il miracolo? Quale dio del cielo ha squarciato il velo dell’universo riportando l’ordine (in greco kòsmos) nel cosmo celeste? E l’arcangelo Gabriele mi ha raggiunto per addottrinarmi con una nuova rasserenante annunciazione: Annuntio tibi rosolium itaGlianum… con tutta l’Apocalisse che segue.

Ho scoperto che l’aria era più leggera perché:

A Quarrata il Mazzanti ha deciso di far riaprire tutte le strade vicinali-interpoderali fatte chiudere col consenso dei suoi scassati uffici tecnici (a partire dall’epoca di Franco Fabbri e fino al regno del geometra ingegner Iuri Gelli). Le farà riaprire a partire da quelle chiuse illecitamente dal ragionier non-dottor Ctu del tribunale di Pistoia, Romolo Perrozzi

A Quarrata il Mazzanti ha deciso di togliere le deleghe dell’edilizia a Simone Niccolai, il camperista focato che costruiva capannoni abusivi, dietro la propria abitazione, per rimessaggio dei suoi adorati veicoli; un assessore a cui è stato dato il tempo di far sparire gli abusi «perché lui era lui e noi non s’era un cazzo»

A Quarrata l’assessora alla Legalità avvocata Francesca Marini ha deciso di fare piazza pulita e riordino di tutte le storture illecite di 31 anni di amministrazione demo-margheritin-italiaviva; indi di provvedere a chiedere alla procura della repubblica di Pistoia di verificare rigorosamente la regolarità di varie false certificazioni rilasciate a chi scrive; nonché di due condoni (area Lecceto di Montorio) ottenuti con false dichiarazioni e ingannevoli artifici.

La Marini stimolerà il dottor Tommaso Coletta a fare il proprio dovere ex art. 112 della Costituzione (obbligatorietà dell’azione penale), principio tuttora peraltro poco in uso a palazzo di giustizia

Ad Agliana-Agrùmia l’assessore Ciottoli e il sindaco Benesperi si sarebbero ravveduti e avrebbero deciso di ritirare le querele (peraltro fasulle e strampalate come loro) sparate «a cappero di cane» contro Linea Libera.

Ciottoli, fra l’altro, avrebbe fatto solenne promessa & giuramento, nelle stesse mani consacrate della segretaria Aveta, di non fare mai più cianchetta e/o sgambetti, in Comune, ai danni di cittadini che gli stanno sui coglioni perché non lo incensano e non lo affumicano con legno di faggio come una pregiata aringa della Norvegia.

In segno di distensione Linea Libera gli dedica una foto di pasta con la bottarga, identica – se non migliore – a quelle fatte da lui ai tempi del «circolo della falegnameria». Se ce lo chiede gli facciamo un servizio giornalistico apposito sull’argomento

A Montale don Ferdinando Betti, l’Alcalde che non sopporta le critiche dei giornali, ha promesso di rivelare alla stampa (Linea Libera compresa, stavolta) il perché ha fatto tante manovre per il Carbonizzo di Fognano, in modo tale da togliere superfici edificabili a chi aveva acquistato l’area, per farle poi atterrare a 400 metri di distanza e su terreni acquistati (se abbiamo capito bene) e unificati sotto l’egida della potente Misericordia pistoiese

A Pistoia la procura della repubblica ha promesso approfondite indagini sui rapporti e/o non-rapporti intercorrenti fra il sostituto Claudio Curreli e/o la signora Nicoletta Curci nonché il Ctu del tribunale ragionier non-dottor Romolo Perrozzi, per il quale si ha l’impressione che il signor Curreli si sia esposto in un triplo sarto mortale e per giunta senza rete

A Pistoia lo stesso procuratore capo, dottor Coletta, pare che sia intenzionato a spiegare democraticamente alla gente comune a cui dice di tenere molto, prima della sua partenza per l’investitura fiorentina al posto di Creazzo (queste le voci), con apposita conferenza stampa, i motivi per cui l’indagine sul Carbonizzo di Fognano, affidata al sostituto Leonardo De Gaudio, dà l’impressione di essersi insabbiata sin da sùbito dopo la roboante partenza