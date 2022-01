ROTONDA TEMPORANEA SUL PONTE DELL’ARCA: PARTITA LA SPERIMENTAZIONE DI CIRCA TRE MESI

La viabilità all’intersezione tra le vie Fiorentina, Cesare Battisti e Bonellina è migliorata e il Comune sta valutando di realizzare una rotonda definitiva. In via Guicciardini biciclette e moto possono di nuovo transitare

PISTOIA. La rotatoria sul ponte dell’Arca tra le vie Fiorentina, Cesare Battisti e Bonellina — realizzata nei giorni scorsi in occasione dei lavori di asfaltatura in via Guicciardini che ha permesso così di bypassare la strada e proseguire in direzione della Vergine — resterà in vigore, in via sperimentale, per circa tre mesi.

Visto che la novità, in base ai rilievi fin qui svolti, ha migliorato la viabilità nella zona, il Comune ha deciso di prorogare questa modalità viaria per valutare la realizzazione di una rotatoria definitiva.

In una zona della città molto transitata, soprattutto in particolari momenti della giornata, la rotonda permette una maggiore sicurezza alla circolazione. Inoltre, per chi proviene dal Fagiolo e gira a destra verso il ponte dell’Arca, arrivato alla rotatoria può proseguire in via Bonellina (prima invece non era permesso).

Intanto in via Guicciardini possono di nuovo circolare moto e biciclette, grazie ai lavori di bitumatura e messa in sicurezza. Dalla scorsa estate, infatti, il Comune aveva dovuto vietare il transito a entrambi questi mezzi a causa del manto stradale dissestato.

Infine il limite di velocità nel tratto di via Guicciardini interessato dai lavori torna a 50 km/h, come previsto dal codice della strada. Dalla scorsa estate, invece, il limite era stato portato a 30 km/h per motivi di sicurezza.

[comune di pistoia]