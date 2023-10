rottamare? SÌ, MA COMINCIAMO DAI POLITICI!

È un’immondizia che Simone Niccolai, pur essendo stato beccato per i suoi capannoni abusivi nell’orto, sia ancora lì a rappresentare il Comune di Quarrata, come se fosse vergine, in veste di assessore all’edilizia. E maggior immondizia perché la procura, pur essendo a conoscenza di tanto, ha lasciato allegramente correre in nome e per conto delle «autorità costituite». E tre volte immondizia perché il sindaco di facciata se lo tiene stretto e parla di «cammino per la legalità». Queste cose odorano di mafia, checché ne dica Coletta!

Ce l’ha insegnato il grande Machiavelli

che a muover l’uomo sono arrosti e uccelli

NON LO FO PER PIACER PIO

MA PER L’INTERESSE MIO

Peppe da Frustino scrive in dialetto: ma se vuole può farlo anche in quattro o cinque lingue.

Non come molti politici e amministratori che conoscono solo la lingua di bue in salmì…