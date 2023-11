RSA DI QUARRATA E DI SERRAVALLE PISTOIESE: LE FARSE DI FRATELLI D’ITALIA

Serravalle Civica:“ La signora Irene Gori ha sicuramente sbagliato interlocutore. Lo chieda al suo compagno di partito”

SERRAVALLE. Abbiamo appreso dalla stampa che Il capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Quarrata, Irene Gori, ha chiesto alla propria amministrazione comunale il motivo dei ritardi della costruzione delle due RSA nella zona dell’ex ospedale “Caselli”. Sicuramente la signora Gori ha sbagliato interlocutore. Per avere notizie molto più velocemente, infatti, avrebbe dovuto rivolgersi direttamente all’architetto Stefano Agostini, compagno di partito, nonché progettista dell’opera (come lui stesso ha pubblicamente dichiarato), mediatore dei rapporti tra la società Carron e il Comune di Quarrata (vedi articolo pubblicato da “La Nazione” il 13 marzo 2022) e capogruppo di maggioranza nel consiglio comunale di Serravalle Pistoiese, dove ha approvato il progetto della RSA proposto dalla stessa ditta costruttrice in via Castel Biagini.

La signora Gori potrebbe chiedere allo stesso (e ci faccia sapere) perché anche a Serravalle il progetto della costruenda RSA sia stato approvato dal Consiglio Comunale da più di un’anno e mezzo ma i lavori di costruzione non siano ancora iniziati, nel silenzio di tutta l’amministrazione comunale, che non è mai più intervenuta sull’argomento.

Per cortesia, basta con tutte queste farse, per amore della verità e per rispetto della cittadinanza!

Serravalle Civica