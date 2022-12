RUBATA L’URNA CON LE CENERI DEL PICCOLO MANUEL CIANFERONI

L’appello della famiglia

PISTOIA. L’urna cineraria di un bambino è stata trafugata oggi da una abitazione di Candeglia.

Si tratta delle ceneri di Manuel Cianferoni, scomparso nel 2005 a 5 anni, sconfitto da un tumore al cervello. A richiederne la restituzione immediata alla famiglia anche “in forma anonima” è un appello diffuso su facebook tra gli altri dalla consigliera comunale della Lega Cinzia Cerdini per conto dei genitori del piccolo Manuel, Alessia e Andrea.

Non ci sono al momento notizie ulteriori su come è accaduto. Probabilmente, come accade in questi casi, chi è entrato nella abitazione è stato colto in inganno dalla forma dell’urna pensando ad un oggetto di valore.

“Vi chiediamo di restituire le ceneri alla famiglia.. Nessuno vi farà niente”.

Chi avesse notizie o avesse visto qualcosa o può essere utile a ritrovare l’urna può rivolgersi al numero 347 1980532. Tramite i social l’appello è stato condiviso da moltissime persone.

La storia di Manuel aveva commosso tutta Pistoia. Il piccolo per tre lunghi anni ha combattuto contro il male come un vero leone. Era conosciuto in città per il suo amore per lo sport, seguiva il basket e la Pistoiese. Nel suo ricordo si sono susseguite in questi anni numerose raccolte di fondi poi devoluti alla ricerca e alla fondazione Mejer di Firenze.