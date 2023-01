ruminazioni & diarree. IL SINDACO BENESPERI NON È VITTIMA DI QUESTI MALI. È LUI, INVECE, CHE FA VENIRE LE “CACAIOLE” A TUTTI GLI AGRUMIÈNSI

Dal punto di vista delle nostre consuete «battutacce» (questa provincia non merita di meglio) ci divertiamo da matti. Sta saltando tutto fuor che quello che dovrebbe saltare

Nerozzi non lo capisce nessuno. Non si sa cosa pensa. Fabrizio non sarà l’uomo venuto dal freddo?

LO GUARDANO MA IGNORANO IL CHE VOGLIA

CHÉ FA TREMARE AGRÙMIA FOGLIA A FOGLIA

v

La Piera Salvi impazza. Corre da destra a sinistra per tutto l’arco costituzionale della politica. Ha lavorato più lei in questi giorni, del Curreli in 8 anni di indagini per i fragili maltrattati presso la Maic, la salvifica Maria Assunta in cielo del Bardelli. Non ripara, la Piera.

Dal punto di vista delle nostre consuete «battutacce» (questa provincia non merita di meglio) ci divertiamo da matti. Sta saltando tutto fuor che quello che dovrebbe saltare.

Per chiarezza – che a noi non manca – ad Agliana salta banco e chicchi (grazie duetto La Pietra/Pira!), ma a Quarrata no. Si vede che i post-comunisti sono maggiormente tutelati dall’organo che, al contrario, dovrebbe finire in pezzi e i suoi avanzi venir seminati ai quattro punti cardinali. Lèggasi la procura di Pistoia.

Spero che ora il sostituto Giuseppe Grieco riesca a capire il perché non mi sia iscritto a Fratelli d’Italia, come lui, in maniera del tutto sfacciata, ebbe l’ardire di chiedermi in aula (ché questa è la giustizia pistoiese: il puro pettegolezzo offensivo).