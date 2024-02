RUMORI DI TELAIO, ALLA SALA BANTI LO SPETTACOLO DI IANNIELLO

L’appuntamento è per stasera domenica 18 febbraio ore 21,15 a Montemurlo. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a favore del Comitato Montemurlo solidale per il sostegno delle famiglie alluvionate

MONTEMURLO. Stasera domenica 18 febbraio alle ore 21,15 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà- Montemurlo) va in scena Rumori di telaio, lo spettacolo scritto da Piero Ianniello, per la regia di Mike Ricci. Tutto il ricavato della serata, a ingresso con offerta libera, sarà devoluto in beneficenza a favore del Comitato Montemurlo solidale per il sostegno delle famiglie montemurlesi colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso Rumori di telaio scava nel tempo e nella storia per recuperare quel filo che da una generazione di migranti passa a un’altra e le tiene tutte insieme.

Al centro dello spettacolo il distretto del tessile a Prato, che diventa la scena su cui si incrociano corsi e ricorsi storici. Non solo uno spettacolo sulla storia del tessile, ma sulla storia in generale. Così gli operai di oggi, per lo più cinesi, vengono apostrofati con le stesse parole rivolte, cinquant’anni fa, ad altri uomini e altre donne con identità diverse, ma con gli stessi abiti lisi. In scena Vincenzo Libone, Luisa D’andrea, Gianna Capecchi, Davide Gonfiantini e le letture di Daniela Bertini.

Per maggiori informazioni o prenotazioni si può scrivere a promo.cultura@comune.montemurlo.po.it

