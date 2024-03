rumors. «VUOLSI COSÌ COLÀ DOVE SI PUOTE?»

Woody Allen, che io non amo particolarmente, ha detto una cosa che sottoscrivo: «Il mio modo di scherzare è dire la verità. È lo scherzo più divertente»…

Ahi Pisa, vituperio de le genti

del bel paese là dove ’l sì suona

Milan Kundera, scrittore non più tanto di moda anche perché piuttosto politicamente scorretto, aveva scritto Il valzer degli addii.

Ora, fra i vari rumors dell’Editrice Terzo Piano di Pistoia, circola sempre più insistentemente un “rèfolo” che sussurra alle orecchie della partenza della sostituta Luisa Serranti.

Il mormorar delle fronde suggerisce che Ella stia aspettando non Quel treno per Yuma, ma quel “regionale per Pisa”.

È vero? Buon viaggio, se è vero.

E speriamo che Nordio mandi a Pistoia un magistrato che almeno sappia distinguere un contribuente da un fornitore.

Avremmo così la speranza di poter inchiodare le bugie del corrotto Comune di Quarrata riguardo ai rapporti fra Marco Mazzanti l’Okkióne e Luigi Egidio Bardelli Manone.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]