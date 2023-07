RUSH FINALE PER IL BIRRA+FESTIVAL A MALISETI

Domani sabato arriva il comico Ceccherini e domenica concerto della Combriccola del Blasco. Ultimo weekend di iniziative a Prato ai giardini fra via di Maliseti e via del Guado. Prevista anche l’esibizione della tribute band dei Queen e di quella dei Linkin Park

PRATO. Rush finale per il Birra + Festival, la rassegna gratuita organizzata a Maliseti e che sta accompagnando l’estate dei pratesi. Da oggi, infatti, entra nel vivo l’ultimo weekend lungo di concerti e spettacoli allestiti nello spazio verde a fianco al supermercato Conad, compreso fra via di Maliseti e via del Guado.

Dopo il boom di pubblico per il ritorno a Prato dei Cugini di Campagna accompagnati dall’ex campiondadoe di calcio Totò Schillaci, e dopo le nutrite presenze per le esibizioni dei Gem Boy, Circo Nero e del comico di Zelig Dado, questo weekend l’evento di punta si terrà sabato sera, 22 luglio.

Nello spazio di Maliseti è atteso il comico e attore Massimo Ceccherini che con la propria ironia travolgente intratterrà i presenti. Ceccherini sarà a cena fra gli stand del Birra + Festival.

Una serata che tra l’altro vedrà un ulteriore spettacolo, perché la presenza di Ceccherini sarà accompagnata anche dal concerto dei Queen at the races, la tribute band composta da musicisti toscani per rendere omaggio ai Queen. Gli stand enogastronomici apriranno alle 19, mentre il concerto è in programma per le 21.30.

Passando alle altre esibizioni, stasera venerdì, in apertura di serata, prima dei Linkin Revolution, ci sarà l’esibizione di ‘Kilo mlst & Friends’.

La gran chiusura della rassegna è infine fissata per domenica. A cantare sul palco di Maliseti sarà la Combriccola del Blasco, un appuntamento ormai tradizionale del Birra + Festival e che ogni volta raccoglie la presenza di centinaia di persone ad ascoltare i brani più famosi di Vasco Rossi messi in scena dalla cover band attiva dal 1990.

Ad affiancare concerti e spettacoli ci saranno poi gli stand gastronomici, birrifici, street food, i mercatini dell’artigianato, l’area giochi per bambini con i gonfiabili e le giostre.

“I numeri delle presenze ai giardini di Maliseti stanno andando oltre le previsioni – commentano gli organizzatori —. Segno che la rassegna piace e che la formula che abbina buon cibo all’organizzazione di concerti e spettacoli gratuiti funziona. Un’offerta pensata su misura per le famiglie, ma anche per chi vuole ascoltare buona musica.

La prima esperienza a Maliseti ci conferma inoltre che la rassegna non solo funziona negli spazi di Iolo, dove è già andata in scena per due anni consecutivi, ma anche nella zona ovest della città, gettando le basi per immaginare un bis anche l’anno prossimo”.

Gli stand a cena apriranno dalle 19, mentre i concerti cominceranno alle 21.30. Per aggiornamenti cercare sui social: @birra_piu_festival. Per informazioni sulle serate: 389/5437717.

[stefano de biase]