s-governo draghi. SUPER MARIO: ED È SUBITO DITTATURA CON ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE

Gli appelli a Draghi sono del tutto inutili, perché Lui, nuovo “Uomo della Provvidenza” (a-sociale) è stato messo lì apposta ed è pagato per traghettare l’Italia dalla crisi economica e sanitaria direttamente alla nuova servitù della gleba

[Filmato di Cinzia Cerdini]

NON IMPORTA ESSERE MARIO

PER CREAR QUESTO BESTIARIO

DA LUCCA Cinzia Cerdini di Pistoia ci invia questo suo filmato e varie foto che non lasciano dubbi.

Questo brav’uomo di Draghi, caro a tutta la sinistra, agli industriali che non amano i lavoratori (non li hanno mai amati), a Mattarella marionetta di Napolitano, ma anche a chi non è all’opposizione di questo «governaccio non eletto»; questo distinto ganascione di banca bene educato dai preti, ha portato in Italia le riforme fasciste che aspettavamo da Mani Pulite, quando l’unico che tagliava la strada al Pci affamato di potere, fu mandato a morire ad Hammamet.

Il lavoro, la tutela e il rispetto delle minoranze sono andati a farsi friggere in nome di un decisionismo del cazzo, in cui le procure della repubblica (di Masaniello, però) impicciano Salvini per sequestro di persona, ma non vogliono vedere che la massa dei mariuoli che governano sta letteralmente defecando sulla Carta Costituzionale senza il minimo rispetto di niente e di nessuno.

«Dopo aver denunciato alla Corte penale internazionale il governo italiano per crimini contro l’umanità per l’adozione di politiche di lockdown, il giudice Angelo Giorgianni, in qualità di segretario generale dell’Organizzazione mondiale per la vita, ha presentato, sempre al medesimo organismo giudiziario sovranazionale, un nuovo esposto nei confronti dell’esecutivo italiano». Lo prenderanno in giro, perché il potere è il fascismo di cui ci parla Landini con la sua sinistra.

Se tutto si può oltre la Costituzione e contro la Costituzione, è inevitabile – la storia, che nessuno conosce, ce lo insegna – che quello che al momento è solo un conflitto sociale violento possa trasformarsi in una vera e propria guerra civile.

Questi i risultati di decenni di comunismo strisciante sorretto anche da Santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

[da altre chat]

Gli appelli a Draghi sono del tutto inutili, perché Lui, nuovo Uomo della Provvidenza (a-sociale) è stato messo lì apposta ed è pagato per traghettare l’Italia dalla crisi economica e sanitaria direttamente alla nuova servitù della gleba. Tra quanto scioglierà il parlamento con l’ovazione di tutta la sinistra della Boldrini e della Cirinnà, ma non meno di cestra destra alla sciacquatura di botte?

Solo la Toscana si salverà, è sicuro. Perché il presidente illuminato Eugenio Giani ha alti appoggi a Montenero. Sarà la Madonna a fare il resto.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

E non parliamo dei giornalisti allineati & coperti…

Ma i comunisti italiani sono rimasti ai tempi di Peppone