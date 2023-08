SABAR 2: A PESCIA ULTIMA CHIAMATA PER IL CORSO ALTERNATIVO ALLA SCUOLA SUPERIORE

La Regione Toscana ha prorogato al 9 settembre le iscrizioni: l’iniziativa è totalmente gratuita ed è gestita dall’agenzia formativa Per-Corso. La sede nel “polo” IeFP di Ponte all’Abate, sono previste 800 ore di pratica in azienda

PESCIA. Sono state prorogate fino al 9 settembre le iscrizioni per il corso che in Valdinievole permette in tre anni di ottenere una qualifica professionale come operatore alla ristorazione con specializzazione sala bar, in maniera gratuita e alternativa alla scuola superiore tradizionale.

Stiamo parlando di SABAR 2, finanziato con le risorse del Next Generation EU nell’ambito del programma Giovanisì della Regione Toscana, rivolto a chi sta per terminare le scuole medie e più in generale agli Under 18. Con un corso IeFP infatti è possibile conseguire nell’arco di un triennio una qualifica professionale di tipo 3EQF, spendibile a livello europeo, assolvendo quindi l’obbligo di istruzione e quello di diritto/dovere all’istruzione professionale previsti dalla normativa vigente.

Qui si aprono tre strade: l’ingresso nel mercato del lavoro, la prosecuzione degli studi dal quarto anno di un istituto professionale oppure l’iscrizione a un corso IeFP di quarta annualità per perfezionare le proprie competenze.

Il corso, gestito dall’agenzia formativa Per-Corso, si tiene a Pescia, nel polo didattico IeFP di Ponte all’Abate, in via Lucchese 198. Ogni anno gli studenti frequenteranno 990 ore di formazione per un totale di 2970 nel triennio. Si tratta di 30 ore di accompagnamento, 2140 ore di formazione teorica e laboratoriale, 800 di alternanza scuola-lavoro.

Le materie oggetto di studio sono le più varie: si va dalle competenze di base, e quindi italiano, storia, matematica, inglese eccetera, fino a quelle specifiche del settore, comprendendo la gestione di un locale, la capacità di accompagnare vini ai cibi, il marketing enogastronomico e l’utilizzo di strumenti informatici e social, tenendo sempre conto del quadro normativo e quindi anche delle regole legate alla HACCP.

Tutto ciò viene portato avanti con metodologie didattiche e coinvolgenti, con il chiaro obiettivo di prevenire la dispersione scolastica. Tra gli strumenti troviamo alcuni di profilazione e conoscenza delle capacità e degli stili di apprendimento, l’utilizzo della metodologia didattica “senza zaino” e di tre tipologie di tutor: uno sempre presente in aula al fianco di studenti e docenti, uno dedicato al supporto agli apprendimenti per indirizzare verso i diversi bisogni educativi, infine il @tutor, di supporto allo sviluppo delle competenze digitali.

Sono previsti anche laboratori specifici per il rafforzamento delle competenze in ambito green e digital, dedicati alle STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), verso l’autoimprenditorialità e per l’”Educare alle Differenze”, sia in ambito di genere che per quanto attiene la disabilità e la diversità culturale.

Come detto, la partecipazione è gratuita e possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o comunque con meno di 18 anni che hanno concluso la scuola secondaria inferiore negli anni precedenti. In poche parole, anche chi in questo momento sta studiando in un istituto superiore o ha abbandonato gli studi, se ancora minorenne, può rilanciarsi in questo percorso.

Per informazioni è possibile andare sul sito www.per-corso.it, contattare le e-mail info@per-corso.it e zipoli@per-corso.it (referente Martina Zipoli), oppure rivolgersi direttamente alla sede di Per-Corso di via del Brennero 1040 BK ad Acquacalda di Lucca (telefono 0583/333305).

