SABATO 16 SETTEMBRE IL MERCATO CITTADINO SI TERRÀ NELLA ZONA DELLO STADIO

Come cambia la viabilità. Il provvedimento è necessario per permettere l’iniziativa “Un Altro Parco in Città”

PISTOIA. Per permettere lo svolgimento della XI manifestazione “Un Altro Parco in Città”, sabato 16 settembre tutto il mercato cittadino (compresa anche piazza San Francesco) si svolgerà nella zona dello stadio.

Lo prevede un’ordinanza del Comune. L’evento infatti sarà allestito in centro storico: in piazza della Sala, piazzetta dell’Ortaggio, via dei Fabbri, piazza dello Spirito Santo, giardino di Cino; in via Roma e piazza del Duomo saranno collocate piante ornamentali.

In zona stadio sono, quindi, previste alcune modifiche alla viabilità sempre nel giorno di sabato 16 settembre dalle 6 alle 16.

In via dello Stadio (tratto dal viale Italia a via Donatori del Sangue), via Donatori del Sangue (tratto da via dello Stadio a via Olimpiadi), via delle Olimpiadi (tratto dal parcheggio di piazza Oplà a via Donatori del Sangue) e nel parcheggio di via delle Olimpiadi ad est di piazza Oplà sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli al fine di consentire le operazioni di segnatura degli spazi occupati dai banchi.

In via dello Stadio (dal viale Italia a via Donatori del Sangue), via Donatori del Sangue (da via dello Stadio a via delle Olimpiadi), via delle Olimpiadi (tratto dal parcheggio di piazza Oplà a via Donatori del Sangue) e nel parcheggio di via delle Olimpiadi ad est di piazza Oplà sarà vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, esclusi i mezzi inerenti la manifestazione.

In via delle Medaglie d’Oro, via Caduti del lavoro, (tratto da Via Pagliucola a Via dello Stadio), via Arcangeli, via Marradi e via Forlanini sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei residenti della zona che potranno transitare mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione.

In via dello Stadio, all’intersezione con via Donatori del Sangue, sarà istituito l’obbligo di svolta in direzione sinistra (via Donatori del Sangue tratto ovest – via del Villone).

In via Pagliucola, all’intersezione con via delle Olimpiadi, è previsto l’obbligo di svolta in direzione sinistra (via delle Olimpiadi tratto sud – via dei Macelli).

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]