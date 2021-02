SABATO 20 E DOMENICA 21 FEBBRAIO RIPRENDE LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DELLE MASCHERINE IN PIAZZA OPLÀ

Un privato ne ha donate 50 mila all’Amministrazione comunale; saranno consegnate anche da Croce Rossa, Croce Verde e Misericordia nelle proprie sedi

PISTOIA. Riprende domani sabato 20 febbraio la distribuzione gratuita delle mascherine chirurgiche nel gazebo allestito in piazza Oplà. Circa 400 mila quelle consegnate dall’Amministrazione comunale nella seconda ondata dell’emergenza sanitaria, quindi a partire da ottobre, per un complessivo di oltre 800 mila dall’inizio della pandemia.

Grazie alla disponibilità delle associazioni di volontariato e delle pro loco cittadine, infatti, da mesi la Protezione Civile del Comune si sta occupando della distribuzione dei dispositivi di sicurezza individuali, avvenuta sia a domicilio sia attraverso i punti di distribuzione.

Nei giorni scorsi, Lorenzo Bellari, titolare insieme ad altri soci di un’azienda pistoiese che si occupa di web marketing, ha fatto pervenire al magazzino del cantiere comunale 50 mila mascherine chirurgiche. Una donazione importante, che permette di proseguire la consegna, a tutela della salute di tutti. Intanto il Comune, già da qualche settimana, ha chiesto alla Regione Toscana un’ulteriore fornitura di mascherine da poter consegnare alle associazioni di volontariato e alle pro loco delegate alla distribuzione nelle proprie sedi.

Il gazebo per la distribuzione sarà allestito in piazza Oplà. Sarà presidiato domani sabato 20 febbraio, dalle 14 alle 17.30, dall’associazione degli Alpini e domenica 21 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e Carabinieri.

Croce Rossa e la Croce Verde stanno già distribuendo le mascherine all’interno delle proprie sedi. La Misericordia, appena rifornita di dispositivi, si occupa della consegna nelle sedi di Pistoia (via del Can Bianco e la Vergine), Valdibrana, Gello, Ramini, Bottegone, Le Piastre e Pracchia.

Per ritirare le mascherine è necessario recarsi al punto di distribuzione e presentare la tessera sanitaria oppure il codice fiscale. È possibile effettuare il ritiro anche per altre persone, presentando il codice fiscale degli interessati.

È inoltre attiva la mail mascherine@comune.pistoia.it per richiedere la consegna a domicilio destinata a chi non può muoversi da casa e non ha nessuno a cui delegare il ritiro.

Per informazioni: Pistoiainforma 800-012146 (dal lunedì al sabato 9 – 13 e il martedì e il giovedì 15-18).

[comune di pistoia]