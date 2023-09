SABATO 30 SETTEMBRE IN PIAZZA MANDELA ALLE FORNACI L’INIZIATIVA “GIOCHI IN PIAZZA”

Appuntamento alle 15.30. Tombola gratuita aperta a tutti con premi

PISTOIA. Dopo il successo delle iniziative estive di “Socialmente”, proseguono gli eventi del progetto di socializzazione dedicato agli ultrasessantenni, a cura dell’Assessorato alle Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia in collaborazione con le associazioni Auser Territoriale Pistoia, Anteas Pistoia; Arciconfraternita Misericordia Pistoia; Apd Pistoia e Arci Comitato Provinciale Pistoia.

Sabato 30 settembre, a partire dalle ore 15.30, si svolgerà in piazza Mandela “Giochi in piazza”, iniziativa che animerà il quartiere delle Fornaci con una tombola gratuita e aperta a tutti, con premi per tutte le età alla quale parteciperà il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti.

Piazza Mandela torna così ad essere scenario, dopo la serata con le

“Danze Popolari” del 16 giugno scorso, di un importante momento di aggregazione e socializzazione per tutta la cittadinanza, inclusa quella residente nelle aree più periferiche della città.

«L’obiettivo è di creare un’occasione di condivisione e divertimento – ha sottolineato il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti — che, attraverso un intrattenimento rivolto a tutti, coinvolga la cittadinanza avvicinando anche generazioni anagraficamente distanti.

Proprio per questo motivo il Comune insieme a Socialmente ha coinvolto il Centro per le Famiglie di Pistoia e anche Spi Cgil, Voglia di Vivere, Croce Rossa e Uisp. Un sentito grazie a tutti per la preziosa collaborazione».

Dopo la tombola, i partecipanti avranno l’occasione di gustare una merenda offerta dagli organizzatori.

[comune di pistoia]