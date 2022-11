SABATO IN ONDA LA PUNTATA DI LINEA VERDE LIFE SU PISTOIA

Appuntamento su Rai 1 alle 12.20

PISTOIA. Andrà in onda sabato 12 novembre su Rai 1, a partire dalle 12.20, la puntata di Linea Verde Life su Pistoia. Condotta da Marcello Masi e Daniela Ferolla, la trasmissione condurrà i telespettatori alla scoperta di vivai green e sostenibili, di start-up innovative che con droni subacquei esplorano il mondo sommerso, di ingegnosi laboratori che sperimentano farmaci senza ricorrere all’utilizzo di animali. E poi ancora natura, arte e buon cibo.

Come ogni sabato, il programma affronterà il tema della sostenibilità urbana in tutte le sue accezioni. Eco, bio, smart e green sono gli assi narrativi della trasmissione.

Nella puntata dedicata a Pistoia, Marcello Masi, dopo aver visitato vivai dove coccinelle e ormoni naturali combattono insetti infestanti, farà visita a un veterinario di animali esotici e ai suoi amici domestici. Poi guiderà a distanza un piccolo catamarano in grado di monitorare l’acqua dei laghi, ma scoprirà, grazie a un dj, anche com’è possibile suonare letteralmente frutta e verdura.

Daniela Ferolla, dopo aver mostrato la riqualificazione di uno dei cuori verdi di Pistoia, farà scoprire l’estro di un circo contemporaneo. Poi, andrà a conoscere i progetti del centro innovativo per lo sviluppo sostenibile che ha sede in città. Infine racconterà una storia di cambio vita insieme a una pastora nella sua fattoria.

Non mancherà uno spazio dedicato al gusto, all’insegna dei prodotti tipici della cucina pistoiese e toscana, senza dimenticare i pippi di San Bartolomeo.

