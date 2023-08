SABATO IN PIAZZA DEL DUOMO GRAN BALLO D’ESTATE

Il tradizionale appuntamento è rivolto ai pistoiesi della terza età. Si esibirà l’orchestra “I Souvenir” con ballo liscio, moderno e di gruppo. Chi ha difficoltà motorie può richiedere il trasporto da casa gratuito

PISTOIA. Proseguono gli eventi di “Socialmente 2023-2027”, il progetto rivolto ai cittadini della terza età del comune di Pistoia.

Sabato 26 agosto torna in piazza del Duomo, a partire dalle ore 21.30, l’appuntamento annuale con il “Gran Ballo d’Estate”. L’iniziativa fa parte anche del calendario di Estate in città.

Ad allietare la serata estiva quest’anno sarà l’orchestra “I Souvenir”, con una formazione a quattro: due voci, maschile e femminile, e due musicisti polistrumentisti che si alterneranno alla tastiera, batteria, fisarmonica, chitarra e violino.

Il repertorio proposto sarà ampio e tradizionale, dal ballo liscio al moderno, fino agli immancabili balli di gruppo.

«Il Gran Ballo d’Estate – sottolinea il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti — è una delle tradizionali proposte estive che il Comune di Pistoia con il progetto Socialmente offre non solo agli anziani ma a tutta la comunità per trovarsi insieme, socializzare e trascorrere una serata di svago.

È importante siano attive forme di coesione sociale in questo periodo per superare la solitudine che nel mese di agosto può essere maggiormente sentita».

La serata è aperta a tutti, ad ingresso gratuito.

Gli eventi di Socialmente, a cura dall’Assessorato alle Politiche di Inclusione Sociale in collaborazione con Auser Territoriale Pistoia OdV, Anteas Pistoia OdV; Arciconfraternita Misericordia Pistoia OdV; A.P.D. Pistoia APS; Arci Comitato Provinciale Pistoia, proseguiranno anche a settembre, con gli spettacoli Cabaret Polvere di Stelle”(3 settembre ore 21 ai giardini pubblici di Barile) e Ballando sotto le stelle (sabato 16 settembre ore 21 al Circolo Arci di Bottegone).

Per i cittadini residenti a Pistoia ultrasessantenni e con difficoltà motorie, è prevista la possibilità di richiedere il trasporto gratuito ai luoghi delle iniziative in programma contattando AnzianInforma al numero 0573.505243 non più tardi del giorno antecedente all’evento.

[comune di pistoia]