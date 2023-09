SABATO NELLA SALA MAGGIORE DEL PALAZZO COMUNALE L’INIZIATIVA “PISTOIA GREEN FORUM”

Appuntamento alle 15.30. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il sottosegretario al Masaf Patrizio Giacomo La Pietra, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

PISTOIA. Sabato 30 settembre alle 15.30 nella sala Maggiore del Palazzo comunale si svolgerà Pistoia Green Forum: il territorio incontra le istituzioni europee e nazionali per disegnare insieme un futuro sostenibile.

Pistoia Green Forum è un’occasione di incontro tra chi opera nel settore primario e le istituzioni di livello europeo e nazionale al fine di approfondire i temi legati allo sviluppo sostenibile, alla transizione ecologica e alle politiche di sostegno nell’ambito agricolo.

«Il distretto vivaistico pistoiese è uno dei più rilevanti a livello europeo per il settore primario: è un distretto con specifiche necessità, trainante per l’economia del territorio. Sicuramente questo evento non avrebbe potuto avere una sede migliore della nostra città — spiega l’organizzatore del Forum Lorenzo Galligani, membro del Comitato Europeo delle Regioni e consigliere comunale di Fratelli d’Italia —. Questo rappresenta la prima edizione di una iniziativa che vorremmo ripetere ed arricchire negli anni, facendone un’occasione di confronto e di riflessione sempre più partecipata».

Con la collaborazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Comune di Pistoia, al Pistoia Green Forum sono attesi, fra gli altri, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il sottosegretario al Masaf Patrizio Giacomo La Pietra.

L’incontro si svilupperà in tre diversi momenti moderati dal giornalista Giorgio Bernardini.

Il primo, sul tema di Sostenibilità ambientale e sociale: dove va l’Europa?, vedrà i contributi dei parlamentari europei Nicola Procaccini, Ecr; Paolo De Castro, Pes, Lorenzo Galligani, Ecr – Comitato Europeo delle Regioni e Nicola Danti, europarlamentare Renew Europe.

Nel secondo momento di approfondimenti è in programma Istituzioni e transizione ecologica: incontro e confronto con le categorie del territorio Cia, Confagricoltura e Coldiretti, interverranno il sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Patrizio Giacomo La Pietra e il vicepresidente e assessore all’agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi.

Per la parte conclusiva dal titolo Toscana: il ruolo degli amministratori locali nello sviluppo del settore primario e nel governo della transizione ambientale, parteciperanno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo e il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Francesco Torselli.

