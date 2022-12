SALA BANTI DA RECORD. DOMANI ULTIMO GIORNO UTILE PER ABBONARSI ALLA STAGIONE TEATRALE

L’obbiettivo è raggiungere il record dei 130 abbonamenti. Forastiero: «Abbiamo già superato gli ottimi risultati pre pandemia. Ancora possibilità di fare l’abbonamento alla stagione teatrale»

MONTEMURLO. La stagione teatrale in Sala Banti si aprirà ufficialmente il 16 dicembre con il primo spettacolo in cartellone, Hostress, ma un primo grande successo è già stato raggiunto: una campagna abbonamento da record. Sono già 114 gli abbonati e sabato 10 dicembre è l’ultima data utile per acquistare un abbonamento alla nuova stagione della Sala Banti. L’appuntamento è alla biblioteca comunale Della Fonte (piazza Don Milani 1) dalle ore 9,30 alle 13 con uno sportello dedicato all’acquisto degli abbonamenti. Una bella occasione anche per fare un regalo in vista delle prossime festività natalizie.

«Ancora la campagna abbonamenti non è chiusa ma già abbiamo superato i risultati pre-pandemia. Mi piacerebbe poter arrivare al numero record di 130 abbonati su una capienza massima di circa 200 posti.— dice l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero — Una programmazione di qualità a prezzi popolari che, di anno in anno, incontra sempre più il favore del pubblico».

La nuova stagione prenderà il via il 16 dicembre con il primo spettacolo in cartellone, Hostress con Anna Marcato, Beatrice Niero e Isabella Girardini con la regia di Rita Pelusio.

Sempre sorridenti e desiderose di dare istruzioni e indicazioni su come ci si dovrebbe comportare. Attente al rigore, all’educazione verso il prossimo e al rispetto per l ambiente si muovono all’interno dei festival o dei teatri richiamando al senso civico. Ovviamente lo fanno a modo loro. Sono folli e divertenti, armoniose e piene di sorprese. Attraverso i brani più famosi del rock e del pop le Hostress comunicano con il pubblico che si sente coinvolto in un viaggio molto, ma molto particolare.

L’abbonamento a otto spettacoli posto unico costa 70 euro, ridotto 60, mentre i biglietti intero 12 euro ridotto 10. Previste riduzioni over 65, soci coop, iscritti al sistema bibliotecario, abbonati alla stagione 2021-22, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti).

Prenotazione biglietti e informazioni

cell. 350 0989104 (anche messaggi whatsapp) nelle fasce orarie 13 – 15 e 19 -20 dal lunedì al venerdì; mail: salabantiprosa@gmail.com

[masi —comune di montemurlo]