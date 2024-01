sala banti. LA STAGIONE TEATRALE È “SPETTACOLARE”. SI PARTE CON LA REGGIANI ED È BOOM DI ABBONAMENTI

L’appuntamento venerdì 12 gennaio ore 21,15 con lo spettacolo “Spettacolare” di Francesca Reggiani

MONTEMURLO. La nuova stagione teatrale in Sala Banti a Montemurlo è davvero “Spettacolare” come il titolo del primo spettacolo in abbonamento di Francesca Reggiani, in programma per venerdì 12 gennaio ore 21,15. Nonostante i problemi e il posticipo a causa dell’alluvione dello scorso 2 novembre, a Montemurlo mai si erano registrati così tanti abbonamenti, 150 su 200 posti disponibili. Una boom che per l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero è «segno dell’affetto e della fiducia del nostro pubblico.

Già prima della pubblicizzazione del nuovo programma, tanti vecchi abbonati hanno rinnovato senza neppure conoscere gli spettacoli in cartellone. Pensiamo che la qualità della proposta culturale, offerta dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo in questi anni, ci abbia ripagato e ne siamo davvero orgogliosi».

Nove appuntamenti fino ad aprile, tra letteratura, grandi temi e ironia intelligente. Al via venerdì 12 gennaio con Spettacolare 2024 (voce del verbo), portato in scena da Francesca Reggiani.

Una lunga carrellata di monologhi dove l’attrice propone, attraverso maschere di repertorio e nuovi personaggi, un’articolata analisi della società contemporanea e di tematiche che riguardano i sentimenti, l’amore e la vita di coppia.

Fortemente (auto)ironica, fine osservatrice di costumi e caratteri, la Reggiani fa del buonsenso l’ago di una bilancia che finisce sempre per pendere dal lato dell’assurdo, in un paese nel quale “la vita reale lascia sempre più spazio a quella da reality” e “gli schermi dei televisori sono sempre più piatti perché dentro non c’è niente”. Uno spettacolo schietto, divertente, ironico, pungente ma mai offensivo.

Biglietteria — Per prenotare un biglietto basta chiamare il numero cell. 350 0989104 (anche messaggi whatsapp) nelle fasce orarie 13 – 15 e 19 -20 dal lunedì al venerdì oppure scrivere a mail: salabantiprosa@gmail.com

