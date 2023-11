sala francini. ULTIMI POSTI DISPONIBILI PER “DIRITTI O ROVESCI MA PARI”

Lo spettacolo delle attrici toscane Katia Beni e Benedetta Giuntini è in programma domani venerdì 24

SERRAVALLE. Restano solo pochi posti disponibili per assistere, gratuitamente, allo spettacolo delle attrici toscane Katia Beni e Benedetta Giuntini in programma domani venerdì 24 novembre alla sala Francini di piazza Vittorio Veneto a Casalguidi, proposto dall’assessorato alla Cultura e delle Pari Opportunità nell’ambito della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

L’ingresso, come detto, è libero ma è comunque necessaria la prenotazione tramite l’apposito form sul sito del Comune di Serravalle Pistoiese. In attesa che venga alzato il sipario, l’assessore Ilaria Gargini ha dichiarato: “Come assessore alle Politiche Sociali voglio dedicare questo momento alla giovane Giulia e a tutte le vittime di violenza, invitando l’intera comunità a vivere questo terribile dramma come problema di ognuno di noi e riflettendo insieme su ciò che ogni persona può fare per arginare questa triste realtà”.

