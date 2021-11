SALVINI ALLA COMMEMORAZIONE A FIANCO DEL PRESIDENTE BOLSONARO, L’INTERVENTO DELLA DIOCESI

“I palcoscenici di eventuali incontri di natura istituzionale, politica o personale sono da destinarsi ad altri momenti ed altri luoghi”

PISTOIA. [a.b.] La diocesi di Pistoia interviene sulla commemorazione al cimitero brasiliano di San Rocco in programma domani mattina.

L’intervento fa seguito alla notizia diffusa nei giorni scorsi della presenza a fianco del presidente del Brasile Bolsonaro del leader della Lega Matteo Salvini — “Sono felice e orgoglioso di rendere omaggio ai caduti brasiliani durante la Seconda Guerra mondiale, martedì, accanto al presidente Bolsonaro: diedero un contributo importante alla liberazione dall’occupazione nazifascista. Per me sarà l’occasione per ribadire la profonda amicizia che lega Italia e Brasile. A Bolsonaro rinnoverò il ringraziamento anche per l’impegno e la serietà che ci consentirono di riportare in Italia il terrorista comunista Cesare Battisti nel 2019”—.

Questo il comunicato diffuso dalla Diocesi:

“Riteniamo urgente sottolineare che i palcoscenici di eventuali incontri di natura istituzionale, politica o personale sono da destinarsi ad altri momenti ed altri luoghi che nulla hanno a che fare con questo solenne momento di raccoglimento che, purtroppo, sta perdendo il vero significato, in luogo dell’ennesima esasperazione politico-mediatica. Per questo siamo costretti a richiamare tutti a far sì che si torni immediatamente a un clima più adeguato alle solennità e ricorrenze che ci aspettano nei prossimi giorni. Ricordiamo, infine che la commemorazione dei defunti è una particolare opera di misericordia dei cristiani e non può né deve essere oggetto di odiose strumentalizzazioni da parte di qualsiasi parte politica”.