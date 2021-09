sambuca. DA DOMANI PARTONO I LAVORI AL PONTE DI TAVIANO

Disposta la chiusura della piazza Sandro Pertini. Problemi di parcheggio per i residenti

SAMBUCA. [a.b.] Avranno inizio domani 7 settembre i lavori al ponte di Taviano. “Da quel giorno – scrive il sindaco Fabio Micheletti – fino alla fine dei lavori la piazza rimarrà chiusa. Speriamo che non ci siano altri ritardi ed imprevisti”.

Il ponte come ha spiegato il sindaco verrà realizzato in acciaio e carbonio. “Dovrebbe essere una soluzione all’avanguardia. Speriamo che sia così perchè per ora (visti i ritardi ) il lavoro, l’impegno e la fatica profusi anche per reperire le risorse a fondo perduto necessarie per il lavoro sono stati ricompensati dalle amorevoli corbellature dei miei amatissimi compaesani. Giusto così!”.

L’accesso ai servizi presenti in piazza Sandro Pertini (Comune, Poste Italiane, l’ambulatorio Asl, bar e ristorante) sarà consentito solo attraverso il ponte di legno pedonale già esistente, posto sul lato sinistro della piazza.

La chiusura del ponte e quindi l’impossibilità di utilizzare la piazza di Taviano sta già creando alcuni problemi di parcheggio ai residenti costretti a utilizzare il parcheggio a Taviano vecchio o addirittura a parcheggiare i propri mezzi sulla strada principale, anche in curva.