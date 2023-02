sambuca. È MORTA SILVANA GAGGIOLI, UN PEZZO DI STORIA FRASSIGNONESE

Nota ristoratrice per anni ha gestito il ristorante bar “Silvana”. Domani i funerali a Frassignoni

SAMBUCA. [a.b.] Donna forte e tenace per anni ha gestito il rifugio ristorante che portava il suo nome situato in prossimità della cima del monte Pidocchina. A 98 anni è morta Silvana Gaggioli, un pezzo di storia frassignonese.

Viene ricordata come una donna eccezionale, intelligente e particolarmente bella in gioventù ma anche generosa e una ottima cuoca. In tanti ricordano i prelibati e gustosi piatti preparati tra cui il risotto all’ortica, i tortelli, la polenta, la zuppa di cipolla e molto altro.

A lei e al suo ristorante sono legati i ricordi di infanzia di molti frassignonesi che trascorrevano spensierate ore all’insegna del divertimento e della buona cucina. IM

Il funerale si terrà domani sabato 4 febbraio alle 14 nella chiesa dei Santi Maria e Carlo a Frassignoni.

“In omaggio alla mitica Silvana Gaggioli — scrive Marcello Melani — Tvl manderà in onda l’intervista che le fu fatta alla Pidocchina ed inserita nella trasmissione “Estate Fresca” condotta da Paola Bardelli”.