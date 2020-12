sambuca. FRANA A L’ACQUA, RICHIESTO UN INCONTRO URGENTE

Il comitato dei cittadini della Limentra Orientale ha interpellato il consigliere Francesca Capecchi

SAMBUCA. Montagna sempre più abbandonata …Nei giorni scorsi abbiamo segnalato l’ennesimo problema sulla SP24 Valle del Limentra nei pressi dell’abitato dell’Acqua. A proposito di questa importante strada che tra l’altro collega la Regione Toscana con l’Emilia Romagna l’ingegnere Franco Matteoni a nome del comitato di cittadini della Limentra Orientale ha inviato una lettera al consigliere comunale di Pistoia Francesca Capecchi con la richiesta di un incontro urgente con i tecnici:

“Qualche giorno fa è crollato il muro di argine del torrente Limentra Orientale presso l’abitato de L’Acqua, comune di Sambuca Pistoiese. Da oltre due anni il nostro Comitato di cittadini ha portato all’attenzione della sua Amministrazione e degli altri Enti,( Comuni di Sambuca e di Pistoia, Prefetto di Pistoia, Comune di Cantagallo e Provincia di Prato), la grave situazione della strada e delle sue opere d’arte. Abbiamo mandato una petizione, firmata da circa 800 persone alle varie Autorità, in ultimo (aprile 2020), abbiamo inviato a lei un dossier, con proposte di intervento e foto dei vari tratti in stato di grave degrado.

L’unico intervento di un certo rilievo effettuato dalla Provincia di Pistoia , è stato, nell’autunno 2018, quello di disgaggio di massi sul versante roccioso nella località I Cigni e al termine di questo il posizionamento di un’inutile barriera in blocchi di cemento e sovrastante rete metallica con pali in legno: barriera, costata circa 49.000 euro, non solo inutile ma pericolosa perché ha ristretto la carreggiata in un tratto con curve e controcurve; a due anni di distanza, alle spalle della barriera non si trova alcun sasso, quindi è evidente che sarebbe stato più che sufficiente limitarsi al disgaggio dei massi e spendere i soldi della barriera per altri interventi urgenti, come rifare alcuni tratti della pavimentazione degradata o pulire le zanelle invase dalla vegetazione, completare la segnaletica, ecc.

Riguardo al muro di argine crollato abbiamo sollecitato più volte la Provincia, in particolare i suoi tecnici, ad intervenire per evitarne il crollo. Ci è stato risposto che era già stato fatto il progetto e stanziati i soldi: perché, allora, non si è intervenuti per evitare ulteriori danni ed il rischio, ora incombente, che oltre al muro di argine, frani l’intero rilevato stradale con conseguente interruzione della viabilità e possibile ostruzione del torrente?

Altre gravi situazioni critiche sono presenti sul percorso che va da Valdibure al Fosso dei Confini, come il degrado delle strutture del ponte in cemento armato presso l’Acqua, i cedimenti del piano stradale in altri punti, come documentato dalle varie foto a suo tempo inviate, le innumerevoli buche e lesioni della pavimentazione, la vegetazione che è cresciuta ormai sulle zanelle e sulle banchine, e quella che incombe sulla strada dai versanti di monte.

Le chiediamo un incontro urgente con una nostra delegazione di poche persone, per rispettare le esigenze di sicurezza anti-Covid, perché vogliamo sapere progetti, fondi e tempi di intervento sia per riparare il grave danno verificatosi col crollo del muro di argine a l’Acqua, per scongiurare ulteriori crolli, per effettuare gli altri lavori che rendano, finalmente, percorribile in sicurezza la s.p. 24, arteria di vitale importanza per le varie frazioni della collina e della montagna pistoiese e sambucana e della Valle della Limentra Orientale”.

Per il Comitato dei cittadini delle Limentra Orientale Ing Franco Matteoni.