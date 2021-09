sambuca. IL MULINO DI CHICON APRE LE SUE PORTE AL PUBBLICO

Domenica 5 settembre 2021 in occasione della manifestazione “Mulini aperti”

SAMBUCA PISTOIESE. L’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici ha organizzato fin dal maggio 2012 le “Giornate europee dei mulini storici” per il territorio italiano. Purtroppo a causa delle limitazioni imposte dalla epidemia di covid si è dovuto annullare l’evento sia nel 2020 che nel maggio di quest’anno.

Ora, con l’alleggerimento delle norme di contrasto, si è deciso di organizzare una manifestazione analoga, anche se in forma più contenuta, nella giornata di domenica 5 settembre. Quindi oltre 40 mulini, situati in 9 Regioni, apriranno le porte ai visitatori in questa giornata.

I relativi proprietari si renderanno disponibili ad accogliere il pubblico nei loro edifici, illustrandone il funzionamento e le storie che ad essi sono collegate.

L’obiettivo è quello di fare conoscere al pubblico un patrimonio architettonico, tecnologico e culturale spesso dimenticato.

È anche l’occasione per mutuare messaggi importanti ed attuali quali la salvaguardia di edifici con valenza storica e architettonica, la proposta di un turismo educativo, la conoscenza e valorizzazione di siti ambientali spesso incontaminati e, non ultimo, il rilancio di un’attività molitoria capace di trasformare in modo corretto i prodotti di un’agricoltura biologica in farine e prodotti utilizzabili per un’alimentazione sana.

L’elenco dei mulini aperti al pubblico e il relativo orario di accesso sono pubblicati sul nostro sito internet www.aiams.eu e sulla pagina Facebook.

Due mulini storici vicini a Pistoia apriranno le porte al pubblico con visite guidate.

In particolare:

il Mulino di Chicon (detto anche Mulino Guccini) situato in via Teglia 31 di Pavana, comune di Sambuca, sarà aperto dalle 15 alle 19 per visite guidate, proiezione di un filmato e piccola mostra di oggetti antichi.

il Mulino Parrini situato in via San Francesco 7 di Scarperia (FI) sarà aperto dalle 15,30 alle 19 con prove di macinatura.

Il pubblico sarà accettato nel rispetto della normativa anticovid vigente.

Recapiti ai quali fare riferimento per ulteriori approfondimenti:

Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici,

Piazza Castello, 12 – 46036 – Revere di Borgo Mantovano(MN)

Sito: www.aiams.eu E-mail: info@aiams.eu Cell.: 339 6556314

[aiams]