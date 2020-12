sambuca. PISTOIA — RIOLA, A L’ACQUA CROLLA IL MURO D’ARGINE

La denuncia dell’ingegnere Franco Matteoni: “Le infrastrutture della Valle della Limentra Orientale vanno in malora”

SAMBUCA PISTOIESE. Oggi sulla Pistoia Riola presso l’Acqua è crollato il muro d’argine che sostiene la strada: da più di due anni denunciamo il pericolo, con una petizione firmata da 800 persone, articoli di giornale, incontri con Sindaci, presidenti di Provincia e Prefetto. Non ci ascoltano, e le infrastrutture della Valle della Limentra Orientale, come tutto il territorio, vanno in malora.

Siamo stufi di questo andazzo che aggrava i problemi e i danni.

Il prossimo crollo, anch’esso ampiamente e pubblicamente annunciato, sarà quello del vecchio ponte in pietra, sempre presso l’Acqua. Poi non ci dicano che sono eventi imprevedibili.

Per il Gruppo Limentra, Ing. Franco Matteoni.