sambuca pistoiese. MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE ULTIMO CONSIGLIO DEL 2020

Si terrà in videoconferenza

SAMBUCA PISTOIESE. Il consiglio comunale di Sambuca Pistoiese è convocato in seduta straordinaria mercoledì 30 dicembre alle 19 in prima convocazione e alle 20 in seconda.

Si terrà in videoconferenza.

Odg Consiglio comunale Sambuca Pistoiese 30 dicembre 2020

[fonte comune di sambuca pistoiese]