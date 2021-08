sambuca pistoiese. RECUPERATO DAI VIGILI DEL FUOCO UN UOMO COLTO DA MALORE NELLA RISERVA DELL’ACQUERINO

Il settantasettenne è stato trasportato con l’elicottero Pegaso 3 all’ospedale San Jacopo di Pistoia

SAMBUCA. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pistoia è intervenuta questo pomeriggio intorno alle ore 14,25 in supporto al personale del 118 in località Acquafredola nella foresta dell’Acquerino per il recupero di una persona.

L’uomo (di 77 anni) si trovava in un sentiero quando è stato colto da un malore.

I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto con due fuoristrada, hanno portato i sanitari sul luogo dove si trovava la persona in un sentiero fuori dalla strada carrabile distante circa un chilometro.

Nel frattempo era stato allertato anche Pegaso 3 di Massa che è atterrato in un piano in prossimità della vittima. Una volta stabilizzata la persona da parte dei sanitari i vigili del fuoco lo hanno trasportato per mezzo di una barella toboga fino all’elicottero che ha provveduto al trasporto dell’uomo all’ospedale San Jacopo.

