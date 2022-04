sambuca. RIAPERTO A TAVIANO IL PONTE SUL TORRENTE LIMENTRA

Si rianima piazza Sandro Pertini. Il Comune cerca un gestore per il ristorante

SAMBUCA PISTOIESE. [a.b.] Nei giorni scorsi è stato riaperto il nuovo ponte di accesso a piazza Sandro Pertini a Taviano.

Un’opera infrastrutturale attesa da tempo e che ha subito ritardi arrecando disagi sopratutto ai residenti a cui sono venuti a mancare diversi posti auto.

“Scusate per il ritardo e per i disagi arrecati” ha commentato il sindaco Fabio Micheletti. In occasione della riapertura del ponte sul torrente Limentra il sindaco ha espresso con un proprio sospiro di sollievo tutta la sua soddisfazione per la realizzazione dell’opera.

“Il nuovo ponte — ha scritto — è antisismico e più largo di quello precedente. La nostra piazza del comune torna a rianimarsi. Al netto dei ritardi e degli errori compiuti, mi sembra un bel lavoro. Sopratutto necessario visto che il vecchio ponte era malridotto”.

In questi mesi è stato necessario superare molte difficoltà.

“Desidero ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dei lavori con una menzione particolare per l’ingegner Valentina Vitali che oltre a dover gestire un lavoro difficoltoso ha pure dovuto sopportare i miei malumori. Per concludere, se qualche merito va ascritto all’Amministrazione Comunale per l’opera realizzata, questi meriti vanno equamente distribuiti, tra tutte le componenti del Consiglio Comunale, che cercano di rendersi utili senza inutili e sterili contrapposizioni”.

Per rivitalizzare la frazione di Taviano l’amministrazione comunale in questi giorni ha provveduto a pubblicare un bando di gara per per l’assegnazione in locazione dell’immobile di proprietà del Comune di Sambuca Pistoiese ad uso ristorante, situato nella Piazza Sandro Pertini 2 – Taviano dopo la risoluzione consensuale del contratto di affitto con la precedente gestione.

_avviso-asta-pubblica-ristorante-taviano (1)