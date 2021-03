sambuca. SOSPESO IL SERVIZIO DI TRASPORTO CITTADINI IN DIFFICOLTÀ, S.O.S. DA TAVIANO

Una coppia di pensionati, entrambi invalidi, si è rivolta alla nostra redazione: “Ed ora come facciamo?”

SAMBUCA PISTOIESE. È stato sospeso momentaneamente il servizio di assistenza e trasporto cittadini in difficoltà di spostamento verso servizi medici, farmacia, alimentari o altro predisposto dalla unione dei comuni montani Appennino Pistoiese e attivato dal Comune di Sambuca Pistoiese, mediante una borsa lavoro. per fornire un aiuto concreto a persone anziane e vulnerabili residenti sul territorio.

A denunciare la sospensione del servizio è la signora Catia Salvucci che si è rivolta alla nostra redazione. “Mi è stato detto dal Comune che a causa del Covid e della emergenza sanitaria in corso sull’auto messa a disposizione dalla Unione dei Comuni Montani non è possibile al momento salire in due. In questo modo è impossibile potermi recare fuori dal Comune per acquistare i generi alimentari che servono a mio marito Fosco che ha intolleranze alimentari e necessita di prodotti non disponibili all’interno del nostro comune. Entrambi siamo pensionati, con invalidità: mio marito tra l’altro da 32 anni ha la sclerosi multipla ed altre patologie, non ultimi problemi di cuore e di epilessia. Attualmente siamo anche senza macchina”.

Salvucci fino a maggio scorso ha abitato a Empoli dove usufruiva del medesimo servizio. Con Fosco si è poi trasferita a Taviano dove è convolata a nozze di recente. Una scelta, quella di trasferirsi in montagna, legata a motivi di salute. A Empoli vivevano in un appartamento. “Facciamo una vita ritirata cercando di avere meno contatti possibili con l’esterno.

A causa del Covid da febbraio siamo in una specie di isolamento volontario in attesa di vaccinarci entrambi quando sarà il nostro turno. E il servizio del Comune ci manca proprio.

Tant’è che per le nostre primarie necessità mi sono dovuta rivolgere ad una associazione pagandola. Infatti dal comune di Sambuca mi è stato detto che per l’Isee non ci spettava nessun tipo di contributo. Come potremo continuare ad andare avanti così? Non ci possiamo permettere di chiamare un taxi ogniqualvolta abbiamo necessità di spostarci per raggiungere l’ambulatorio medico o i negozi di generi alimentari o di prima necessità più forniti rispetto a quelli che potrei raggiungere a piedi, nonostante si sia in zona rossa e non voglia mettere a repentaglio la salute di mio marito”.

Domande che sottoponiamo al sindaco Fabio Micheletti, persona attenta e sensibile.

Alla signora Salvucci, come già fatto telefonicamente, ricordiamo che dovrebbe essere attivo nel comune di Sambuca Pistoiese un servizio di assistenza ai cittadini che hanno difficoltà di vario genere, da parte dei volontari della Protezione Civile E.T.A.

“Tale servizio di assistenza – si legge — consiste, a richiesta, nella consegna a domicilio di beni di prima necessità, farmaci e quanto necessario, oppure per esempio nel liberare dalla neve l’accesso di una abitazione qualora il proprietario non fosse in grado perchè anziano o malato e altri aiuti di vario genere”.

Per informazioni ulteriori si può contattare la Protezione Civile E.T.A. al numero di Tel. 3703081371.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]