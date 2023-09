san giorgio. ANCORA ALCUNI GIORNI PER VISITARE LA MOSTRA “STILE & MOVIMENTO”

Il prossimo 7 settembre chiude i battenti la mostra sui disegni di Pininfarina per Breda Costruzioni Ferroviarie

PISTOIA. Restano pochi giorni per visitare nella Biblioteca San Giorgio la sezione della mostra Stile & Movimento – Disegni di stile di Pininfarina e altri stilisti per Breda Costruzioni Ferroviarie (1975/2000) dedicata agli studi di stile di veicoli urbani per gli USA.

Il 7 settembre chiuderà infatti i battenti anche questa parte della mostra, dopo che il 12 agosto si è conclusa l’esposizione nelle Sale Affrescate di piazza del Duomo che aveva per tema i disegni di stile per l’ETR500.

Molto positivo è il bilancio dell’’interesse registrato dalla doppia rassegna, che mostra al pubblico per la prima volta una selezione su oltre 430 disegni della donazione di Ansaldo Breda al Comune di Pistoia.

Oltre che da molte autorità locali, la mostra è stata visitata da esponenti delle Ferrovie dello Stato, da responsabili della Pininfarina, da rappresentanti dell’industria pistoiese e degli ordini professionali, nonché da molti tecnici e operai che nel corso degli anni hanno lavorato nello stabilimento prima Breda e ora Hitachi Rail.

Con la chiusura dell’allestimento, i disegni saranno ricollocati nell’archivio della Biblioteca San Giorgio in attesa di altre mostre in futuro.

[comune di pistoia]