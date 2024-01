san giorgio. DA SABATO 20 GENNAIO AL VIA SEI INCONTRI SU AMBIENTE, ENERGIA, MONDO E TERRITORIO

Gli appuntamenti sono alle ore 10. L’iniziativa è aperta a tutti

PISTOIA. La complessità del periodo storico attuale, con problematiche globali e cambiamenti sempre più repentini, presenta importanti sfide da risolvere. Le macro crisi raggiungono anche la quotidianità, il territorio, l’economia locale e toccano la vita di ognuno di noi.

La strada per migliorare le condizioni del nostro mondo passa anche attraverso la ricerca di soluzioni interdisciplinari, condivise, coinvolgendo la base. L’uomo, con i suoi comportamenti, le sue conoscenze, la sua coscienza e responsabilità, può agire positivamente, sia nei diversi campi a cui è chiamato a impegnarsi, che sul proprio territorio di appartenenza.

Per far conoscere e interrogarsi su queste tematiche, la Biblioteca San Giorgio dà il via a partire da sabato 20 gennaio a un ciclo di sei incontri-dibattito in cui saranno affrontati vari punti di vista, offerti strumenti di conoscenza, delineate delle possibili soluzioni nei diversi contesti dell’essere e del vivere quotidiano.

Il titolo del ciclo, promosso dall’Associazione Orizzonte Green, è Dal macro al micro – sei incontri su ambiente, energia, mondo e territorio. Alla ricerca del ruolo dell’individuo, delle comunità delle associazioni, dell’economia locale, della comunicazione, della geografia.

Orizzonte Green è un’associazione culturale senza fini di lucro che promuove l’utilizzo di fonti rinnovabili, la realizzazione di comunità energetiche e di altre attività e progetti per la salvaguardia del territorio, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.

Ecco in dettaglio gli appuntamenti tutti alle ore 10.

Sabato 20 gennaio nell’auditorium Terzani è in programma Parlando di “Mondi Futuri” 20 anni dopo: perché la nostra civiltà tecnologica è a rischio con Mario Menichella, fisico e divulgatore scientifico.

Sabato 23 marzo nella sala Manzini si terrà Rapporto tra il Sistema Uomo e la dimensione spazio-temporale in cui l’essere umano si muove, comunica e interagisce con Gloria Biondi Scorcelletti, esperta di disciplina yoga.

Sabato 18 maggio nella sala Manzini è previsto Il paesaggio dei sensi: geografia ed emozioni con Roberta Carboni, docente di geografia economica.

Sabato 28 settembre nell’auditorium Terzani è in programma Efficientamento energetico, aziendale e domestico con Claudio Pini, economista e imprenditore.

Sabato 26 ottobre nell’auditorium Terzani si svolgerà Edifici a basso consumo energetico con Alessandro Bernardini, architetto.

Sabato 23 novembre sempre nell’auditorium Terzani toccherà a Insieme per un mondo unito, equo, pacifico ed ecosostenibile. L’importanza dell’impegno individuale e dell’azione sociale con Marco Bresci, ingegnere e divulgatore.

[comune di pistoia]