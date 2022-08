SAN GIORGIO, FINO AL 13 AGOSTO “BUSTE A SORPRESA” ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA E DELL’EUROPA

Si tratta di una promozione estiva della biblioteca di via Pertini attraverso una selezione di libri, cd e dvd che hanno reso omaggio a una città

PISTOIA. Itinerari d’autore: viaggi alla scoperta dell’Italia e dell’Europa in compagnia di scrittori, artisti e musicisti è il titolo dell’ultima promozione estiva della Biblioteca San Giorgio. Torna infatti la formula tanto apprezzata negli anni scorsi delle buste a sorpresa.

Si tratta di un percorso individuato dai bibliotecari della San Giorgio attraverso una selezione di libri, cd e dvd per portare i lettori pistoiesi alla scoperta dell’Italia e dell’Europa in compagnia di scrittori, artisti e musicisti che nelle loro opere hanno reso omaggio a una città.

Dentro ogni busta a sorpresa, contrassegnata dal nome di una città, si troveranno tre documenti, più un libro in omaggio. La buste sono chiuse e solo dopo che saranno prese in prestito potranno essere aperte dagli utenti, per scoprire le sorprese confezionate per loro.

Tutti sono invitati a passare in biblioteca fino al 13 agosto, a curiosare nelle ceste collocate al banco della Galleria e a scegliere la propria busta.

[puggelli — comune di pistoia]