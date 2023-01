SAN GIORGIO, OGGI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SULLA VICENDA DEL PISTOIESE RENATO MOSCATO

Appuntamento alle 17 nell’auditorium Terzani. L’iniziativa fa parte degli appuntamenti dedicati al Giorno della Memoria

PISTOIA. Questo pomeriggio, sabato 21 gennaio, alle ore 17 nell’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio si terrà la presentazione del libro “Manifesto della razza. Per ricordare e mai dimenticare!” di Beatrice Margiacchi e Andrea Lottini, pubblicato nel 2022 dalla casa editrice La nave dei sogni. Insieme agli autori interverranno il giornalista Mauro Banchini e l’insegnante Cristina Orsini. L’iniziativa fa parte degli eventi dedicati al Giorno della Memoria.

Il libro narra la vicenda del pistoiese Renato Moscato, di sua sorella Fiammetta, che viveva a Firenze, e del fratello Bruno. I tre, di religione ebraica, furono catturati, condotti in carcere, poi al campo di prigionia di Fossoli e quindi ad Auschwitz. Pensato e scritto per i ragazzi della terza classe della scuola media e del biennio delle superiori, è liberamente ispirato alle vicende della famiglia dei protagonisti durante il ventennio fascista e narra di come la loro vita fu sconvolta dalla pubblicazione del “Manifesto della razza” e dalla promulgazione delle leggi razziali nel 1938.

Renato è stato l’unico ebreo pistoiese deportato ad Auschwitz, e da qui non ha mai fatto ritorno. In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio 2022, è stata posta una targa in suo ricordo in piazza della Resistenza.

L’iniziativa fa parte anche del ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi”, curato da Biblioteca San Giorgio e Biblioteca Forteguerriana con lo scopo di promuovere la conoscenza di autori e storie pistoiesi, ma anche degli editori locali.

Sono dodici gli appuntamenti in calendario fino a maggio.

Andrea Lottini è nato a Montecatini Terme nel 1975. Laureato in scienze politiche e scienze religiose, insegna religione nella scuola secondaria di primo grado. Appassionato di storia, è autore di diversi contributi riguardanti le persecuzioni razziali a Pistoia sulla rivista “Storialocale” e su “Toscana Novecento”, il portale di storia contemporanea promosso dalla Regione Toscana e coordinato dall’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea e dalla Rete regionale degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. Nel 2021 ha pubblicato “Vite sospese. Memorie e storie della Shoah nel pistoiese”.

Beatrice Margiacchi, nata a Sesto Fiorentino nel 1972, vive a Pistoia. Laureata in lettere moderne, insegna al liceo artistico Petrocchi ed è specializzata nella didattica dell’inclusione. “Manifesto della razza” è la sua prima esperienza letteraria.

